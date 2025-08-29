この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月29日 AFP】ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は28日、ロシア軍による首都キーウへの攻撃で23人が死亡したのを受け、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領に「共同で強いシグナル」を送るよう欧州諸国に求めた。

ドナルド・トランプ米大統領が停戦を強く求めているにもかかわらず、ロシアは紛争終結の重要性を訴える一方で、ウクライナ各都市への空爆を続けている。

当局によると、今回のミサイルと無人機による攻撃では子ども4人を含む23人が死亡したほか、5階建てのアパートに大きな穴があくなど建物にも被害が出た。

ウクライナ大統領府の声明によると、ゼレンスキー氏は攻撃後のオンライン会議で、プーチン氏に交渉のテーブルに着くよう「圧力をかけ続ける」よう欧州の同盟国に求めた。

ゼレンスキー氏は、「プーチン氏は言行不一致だ。今こそ行動を起こす時だ。われわれは共同では強いシグナルを送る必要がある」「真の戦争終結は首脳レベルでのみ可能だ」と述べた。

声明によると、ゼレンスキー氏はポーランド、リトアニア、ラトビア、エストニア、デンマークの首脳を含む出席者に対し、戦後ウクライナの平和維持のために具体的にどのような保証を与えるかについて詳細に説明するよう要求。

「欧州はこの機会を逃してはならない。共同行動のための真の基盤を定めるべきだ」「（トランプ氏も）欧州各国がどんな貢献をするのか明確に示すことも期待している」と述べた。(c)AFP