この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月29日 AFP】サッカー欧州チャンピオンズリーグのリーグステージ組み合わせ抽選が28日、モナコで行われ、リバプールとマンチェスター・シティのイングランド勢がともにレアル・マドリード（スペイン）と対戦することが決まった。一方で王者パリ・サンジェルマン（PSG、フランス）は、FCバルセロナ（スペイン）、バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）を含む厳しい相手と対戦することになった。

シャビ・アロンソ監督率いるレアルは、シティをホームに迎え撃ち、リバプールの本拠地アンフィールドへ乗り込むことになる。この2試合はリーグステージのハイライトとなるもので、特に後者の試合は、レアルのトレント・アレクサンダー・アーノルドにとって、マージーサイドへの帰還を意味する。

リバプールはこの他、ホームでアトレティコ・マドリード（スペイン）、PSVアイントホーフェン（オランダ）、カラバフFK（アゼルバイジャン）と、アウェーでインテル（イタリア）、フランクフルト（ドイツ）、オリンピック・マルセイユ（フランス）、ガラタサライ（トルコ）と対戦する。

シティは、本拠地エティハド・スタジアムでボルシア・ドルトムントとバイヤー・レバークーゼンのドイツ勢、ナポリ（イタリア）、ガラタサライと相まみえる。ナポリとの対戦では、10年間在籍して今オフに退団したケビン・デ・ブルイネが凱旋（がいせん）を果たすことになる。敵地ではレアルに加え、ビジャレアル（スペイン）やASモナコ（フランス）、ボードー/グリムト（ノルウェー）との試合に臨む。

PSGは、ホームにバイエルン、イングランド勢のトッテナム・ホットスパーとニューカッスル・ユナイテッド、アタランタを迎え撃つ。アウェーゲームはバルセロナを筆頭に、レバークーゼン、スポルティング・リスボン（ポルトガル）、アスレティック・ビルバオ（スペイン）となっており、簡単な試合はない。

■決勝はブダペスト

昨季から導入された新たな大会方式では、36クラブがグループ分けされずに一つのリーグにまとめられ、各クラブが八つの異なる相手と1試合ずつ行う。

全試合終了後に上位8クラブは16強入りとなる。9位から24位のチームがプレーオフに進み、そこから残りの8チームがベスト16入りを果たすことになる。

欧州サッカー連盟（UEFA）は30日までに具体的な試合日程を発表する予定だが、リーグステージ開幕節は9月16から18日かけて開催され、最終第8節は来年1月の最終週が予定されている。

今季の欧州チャンピオンズリーグ決勝は、2026年5月30日にハンガリーの首都ブダペストで行われる。UEFAはこの日、キックオフ時間をこれまでの現地時間午後9時ではなく午後6時（今季の場合は、日本時間5月31日午前1時）に変更すると発表している。(c)AFP