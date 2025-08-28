この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月28日 AFP】ロシア軍は28日、ウクライナの首都キーウに新たな大規模な攻撃を実施し、少なくとも8人が死亡、数十人が負傷した。ウォロディミル・ゼレンスキー大統領が同日、明らかにした。

ゼレンスキー氏はX（旧ツイッター）に、「われわれの都市とコミュニティーに対する新たな大規模攻撃だ。またしても殺人だ」と投稿した。

この攻撃は、ドナルド・トランプ米大統領が主導する和平合意に向けた外交努力が行き詰まり、ロシアとウクライナが非難の応酬を繰り広げる中で起きた。

キーウ市の軍事行政責任者ティムール・トカチェンコ氏は、犠牲者には14歳の少女が含まれ、7～17歳の子ども5人が負傷したと述べた。

ビタリ・クリチコ市長は、今回の攻撃を「大規模な攻撃」と表現し、複数の地区が被害を受けたと述べた。

トカチェンコ氏によると、ロシア軍は弾道ミサイル、巡航ミサイル、イラン製の無人機シャヘドをさまざまな方向から発射し、住宅を「組織的に」狙った。

現地のAFP記者によると、約100人が地下鉄駅に避難し、寝袋にくる​​まっている人もいれば、ペットを抱いている人もいた。

クリチコ氏によると、ダルニツキー地区では5階建ての建物が倒壊し、市中心部ではショッピングモールが被害を受けたという。(c)AFP