【8月29日 CGTN Japanese】中国国家エネルギー局の責任者は、8月26日に開かれた記者会見で、中国の新エネルギー発展における最新の進展について説明しました。

国家エネルギー局の王宏志局長によると、現時点で、中国の新エネルギー関連特許数は全世界の40%以上を占め、太陽光発電の変換効率や洋上風力発電の単機容量などで次々と世界記録を更新しています。わずか数年で、中国の新型エネルギー貯蔵規模は世界一に躍り出ました。新エネルギー発展における新たなモデルや業態が絶えず出現しています。スマートマイクログリッドや仮想発電所などの発展が加速し、車両と電力系統の相互運用の大規模応用に向けたパイロット事業の推進が加速し、エネルギー産業と工業、交通などの分野の融合が進んでいます。

また、過去5年間で中国の電気エネルギーが最終エネルギー消費に占める割合は4ポイント上昇しました。現在、世界の新エネルギー車の半数以上が中国の道路を走行し、全国の充電インフラ数は1669万6000基に達し、5年前の10倍に相当します。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

