【8月27日 CGTN Japanese】中国では8月24日午後7時半までに、2025年の夏の映画の興行収入が110億200万元（約2260億円）に達しました。興行収入のトップは「南京写真館（原題：南京照相館）」の27億4800元（約565億円）で、第2位は「浪浪山小妖怪」、第3位は「長安のライチ」です。

年初来の映画興行収入は383億2800万元（約7880億円）で、観客動員数は延べ8億8700万人に達しました。国産映画の市場シェアは89.2%です。また、今年に入ってから、「ナタ 魔童の大暴れ（ナタ2）」や「南京写真館」などの映画の海外市場における興行収入は7億3800万元（約150億円）に達し、年初来の中国映画の全世界における総興行収入（前売り含む）は390億元（約8020億円）を超えました。

「南京写真館」は7月25日に公開されて以来、興行収入が27億元（約555億円）を超え、中国映画史上の夏の歴史映画興行収入の記録を更新しました。

国産アニメ映画の「浪浪山小妖怪」は中国の伝統的なキャラクターを新たな形で演出し、「墨を流し筆を振るう中国風の絵巻」を現出させました。同作品の現在までの興行収入は12億5000万元（約255億円）を超え、「封神第2部：戦火西岐」を上回りました。

このほかにも、多くの優秀な映画作品が続々と封切りされていきます。中国初の8K撮影による宇宙を題材にした「窓の外は青い星」が9月5日に中国全国で公開される予定です。同作品は中国の有人宇宙船「神舟13号」と中国の宇宙ステーションで過ごした183日間を描くもので、ユニークな視点で宇宙からの絶景を観客の眼前に広げます。


