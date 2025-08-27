【8月27日 CGTN Japanese】高級ブランドのルイ・ヴィトンは8月20日、中国東部の江蘇省南京市にあるショッピングモールの徳基広場に、世界初の香水・化粧品独立ブティックを開設しました。また、同ブランドの化粧品シリーズ「ラ・ボーテ ルイ・ヴィトン」が8月25日に中国本土で先行発売され、グローバルオンライン予約も開始されます。中国市場を優先する戦略は、世界最大かつ活力ある化粧品市場での存在感を高めることが狙いです。

中国の高級化粧品市場は競争が激しく、プラダ、エルメス、グッチなどもビューティーラインを展開しています。ルイ・ヴィトンは、ファッションや皮革製品で培った技術力とブランド力が強みとなります。一方で消費者の製品に対する要求はますます高まり、製品そのものに加えてストーリー性やブランドの持つ意味を重視する傾向が強まっています。

同時期、エスティ ローダー カンパニーズは2025会計年度の業績を発表しました。中国本土では投資拡大や革新的措置により市場シェアを拡大し、エスティ ローダー、ラ・メール、トム・フォードなど主要ブランドがこれを後押ししました。

中国国内ブランドも活躍しており、2025年上半期の化粧品やスキンケア、ヘアケア製品の輸出額は前年同期比12%増の258億元（約5340億円）となり、化粧品の市場規模は2年連続で1兆元（約20兆7000億円）を超え、世界最大の化粧品消費市場となっています。

また、中国ブランドの逐本は科学的な成分評価と標準化を推進し、メイク落とし製品の安全性と使用感を向上させました。こうした取り組みにより、中国市場は中国ブランドと海外ブランドの双方が技術力とストーリー性を競う新たな局面を迎えています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

