【8月27日 CGTN Japanese】中国では計算力プラットフォームの構築が加速しており、山西省、遼寧省、上海市、江蘇省など10の省・自治区・直轄市で計算力サブプラットフォームが接続されたことが、2025年中国計算力大会で明らかにされました。

紹介によると、中国計算力プラットフォームには、さまざまな地域や業界の計算力資源が集約しており、同時に計算力施設やデータに対する全面的な収集とリアルタイムのモニタリングを行っており、各地の計算力の発展状況を精確に把握することができます。現在、計算力プラットフォームには100を超える計算力サービス提供業者が進出しており、1000を超える業界ユーザーの登録が完了し、主流である基盤大型モデルと業界特化モデルが100近く接続しており、1000を超える開発者に多様なオンラインサービスを提供しています。計算力プラットフォームは、中国全国の計算力の6分の1の計算能力を提供でき、1日数億回の計算力の使用に対応できます。

中国ではここ数年、人工知能（AI）の急進展に伴い、スマート計算力の需要は急増しており、計算力総規模の成長率は年平均30%前後に達しています。スマート計算力はAIの生成型大型モデル、自動運転、エンボディドAI、スマートシティー、産業製造などの分野で幅広く使われています。中国の2025年のスマート計算力規模は40％を超える成長率が見込まれています。

また、中国工業情報化部は、各地でスマート計算力施設の合理的な配置を誘導しつつ、スマート計算力の供給の質をいっそう向上させ、新興産業と未来型産業の発展の必要を満たすよう取り組むと表明しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

