【8月25日 AFP】英国の伝説的ロックバンド「オアシス」が24日、カナダ・トロントで北米ツアーを開始した。カナダでの公演は2008年以来となる。

1990年代のブリットポップ全盛期に一躍スターダムに駆け上がり、16年前に劇的な解散を経たオアシス。メンバーであるリアムとノエルのギャラガー兄弟が長年の確執を乗り越えて再結成し、この夏、世界的に注目を集めるワールドツアーに乗り出した。

巨大なカナダ国旗を掲げて会場に向かっていたファンのサンダーさんは「彼らのライブを見るのは一生の夢だった。再結成するとは思わなかった」とAFPに語った。

別のファンで、2006年カナダ公演のTシャツを着ていたアマンダさん（38）は「オアシスは13歳の時からお気に入りのバンド」とし、「両親の離婚や、多くの節目を乗り越えるとき、良い出来事があったときにも聞いていた」と話した。

メンバーの一人、リアム・ギャラガーの顔がプリントされたTシャツを着ていたシャノンさんは、ソーシャルメディアや音楽配信が普及する前にバンドが活躍していたことの意味を強調。「リリースされたCDを手にしたときの感覚は…言葉では言い表せない」と述べた。

北米ツアーのチケットは発売から1時間以内に完売したと報じられている。

オアシスは、米国、日本、オーストラリア、ブラジルを含む大規模な世界ツアーを展開しており、すでに英国とアイルランドで公演を行っている。(c)AFP