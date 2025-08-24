この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月24日 AFP】米メジャーリーグサッカー（MLS）は23日、各地で試合が行われ、ロサンゼルスFC（LAFC）の孫興民とバンクーバー・ホワイトキャップスのトーマス・ミュラーが、ともに加入後初ゴールを挙げた。

イングランド・プレミアリーグのトッテナム・ホットスパーからMLS史上最高の2600万ドル（約38億2000万円）と報じられる移籍金で加入した孫は、FCダラス戦で2度目の先発出場を果たした。

開始6分、ゴールまで23メートルの位置から孫がFKを蹴ると、ボールは壁を越えて相手ゴールを陥れた。チームは13分に追いつかれ、試合はそのまま1-1の引き分けに終わった。

孫は試合後、「MLSでの初ゴール、そしてLAFCでの初ゴールを決められてうれしい」としつつ、「でも、僕にとって一番大事なのは勝ち点3を取ること。すごく、すごく残念だ」と語った。

前週の試合で途中出場していたミュラーは、主将のアームバンドを巻いてセントルイス・シティ戦で移籍後初の先発出場を飾った。

2-2で迎えた後半のアディショナルタイム14分、ミュラーは決勝のPKを蹴り込んでチームを逆転勝利に導いた。

ミュラーは「ここの観客の前で最後に得点できたことは、素晴らしい気分だった」と振り返った。(c)AFP