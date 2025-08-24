この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月24日 AFP】25-26イングランド・プレミアリーグは23日、第2節の試合が行われ、トッテナム・ホットスパーが2-0でマンチェスター・シティに勝利した。一方、ビクトル・ギェケレシュが加入後初ゴールを決めたアーセナルは、リーズ・ユナイテッドを5-0で粉砕した。

トッテナムは35分にブレナン・ジョンソン、ハーフタイム直前にジョアン・パリーニャが得点を挙げ、トーマス・フランク監督の下で2連勝と完璧な開幕スタートを切った。

昨季、優勝したリバプールと2位のアーセナルに大きく離されて連覇が途絶えたシティは、開幕戦でウォルバーハンプトン・ワンダラーズに4-0で快勝し、最高の状態に戻ったことをうかがわせていた。しかし、この日は以前からの弱点であるカウンター攻撃への脆弱（ぜいじゃく）さを再び露呈した。

自身のペナルティーエリア内でのパスミスから2失点目を許したジェームズ・トラフォードにとって忘れたい一日となる中、ジョゼップ・グアルディオラ監督は正GK選びの決断を迫られている。トルコ1部ガラタサライへの移籍がうわさされるエデルソンがベンチに座る中、シティはフランス・リーグ1のパリ・サンジェルマン（PSG）で出場機会を失っているジャンルイジ・ドンナルンマの獲得に関心を寄せているとされる。

アーセナルは得失点差で北ロンドンのライバルであるトッテナムを抑えて首位に立っているが、圧勝劇の中でマルティン・ウーデゴールとブカヨ・サカが負傷交代するという代償を支払った。

クリスタルパレスから加入したエベレチ・エゼを試合前にお披露目したアーセナルは、ユリエン・ティンバーとサカのゴールで前半に2-0とリードすると、ギェケレシュが3点目、ティンバーが4点目を奪取。セットプレーの脅威に加え、さらなる攻撃力を示す圧倒的なパフォーマンスを見せると、終盤には15歳でプレミアデビューを飾ったマックス・ダウマンが獲得したPKをギェケレシュが蹴り込んだ。(c)AFP/Kieran CANNING