【8月26日 CGTN Japanese】米国のマイク・ハッカビー駐イスラエル大使は現地時間8月20日、AP通信の取材に対して「欧州の多くの国がパレスチナ国を承認すると呼びかけていることが、ガザ地区の停戦を阻害している」と非難しました。

ハッカビー大使はまた、「ガザ地区に飢饉が存在するのは、ガザに運ばれた食料が足りなかったわけではなく、食料が盗まれたり略奪されたからだ」と述べました。ただし、米ニューヨーク・タイムズ紙は7月26日付で、イスラエル軍当局者の話を引用して、ハマスが国連の援助物資を盗み続けている証拠はないと報じました。

国連のグテーレス事務総長はこれまでに、ガザ地区の紛争を解決する唯一の現実的で公正かつ持続可能な解決策は（イスラエルとパレスチナの双方を国家として認める）「2国家解決」だと述べています。

フランスのマクロン大統領は7月24日、フランスが9月に開催される第80回国連総会でパレスチナ国を正式に承認すると発表しました。さらに、英首相府は7月29日、イスラエルがガザ地区の世間を驚かす惨状を終息させるための実質的な行動を取らなければ、英国は9月の国連総会前にパレスチナ国を承認し、「2国家解決」の実行可能性を守っていくと発表しました。カナダのカーニー首相も7月30日、9月の国連総会でパレスチナ国を承認する計画を発表しました。ドイツのワーデフール外相は7月31日、ドイツは「2国家解決」のプロセスの最後にパレスチナ国を承認すると表明しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

