【8月25日 CGTN Japanese】中国内陸河川初の純電気式清掃運搬船「三峡護壩1号」が8月20日、中国中部・長江中流の湖北省宜昌市秭帰県で試験運航を成功させ、引き渡されました。これにより、三峡ダム地域における船舶の電動化・環境配慮型転換がさらに推進されることになります。



「三峡護壩1号」は全長82メートル、型幅13.76メートル、設計上の最大喫水は3.25メートルです。同船は、2基の独立したメインモーターがそれぞれ2基のプロペラを駆動する推進方式を採用しており、最高船速は時速18キロメートルに達し、航続距離は150キロメートルに及びます。



同船には二つのコンテナ型電源が搭載されており、電源は外観が通常のコンテナと同様で、船舶の動力源であるとともに、船上の生活用電力も供給します。年間で253.4トンの燃料油を代替することができ、二酸化炭素の排出を842.4トン削減することができます。



引き渡されてから運航を開始後、同船はメインデッキに搭載された先進的な引き揚げ・クレーン設備の性能を十分に発揮し、三峡ダム地域の水面およびダム前方の遮断ネット区域における浮遊物に対し、精密な位置特定、効率的な引き揚げ、集中的な清掃、迅速な運搬を実施します。これにより、中枢プロジェクトの安全な洪水対策を効果的に支援します。



関係者によると、同船は渇水期で清掃任務がない場合、長江沿いのばら積み貨物などの大口貨物輸送に利用可能であり、多様な運営シナリオと機能を備えています。


