【8月25日 CGTN Japanese】中国南西部にある四川省成都市の双流国際空港では8月21日、精品商務快線（プレミアム・ビジネスエクスプレス）の利用者を対象に、無料荷物配送サービスが始まりました。利用客は荷物を持つ両手が「解放」されたことで、航空機を利用する移動がさらに便利で快適になりました。



成都双流国際空港は宅配会社と提携して、空港のターミナルT1とT2の到着および出発エリアにあるサービスカウンター5カ所を利用して、北京、上海、広州、深セン、ウルムチ、ラサ、杭州、南京との路線で「ハイエンドビジネス航空サービス快速通路」を利用する乗客を対象に、「空港から自宅またはホテルへ、自宅またはホテルから空港へ」の荷物無料配送サービスを提供します。

乗客はそれぞれの大手旅行会社のウェブサイトで成都双流国際空港と北京、上海、広州、深セン、ウルムチ、杭州、南京との往復航空券を予約することで案内通知を受信します。その後、予約サイトまたは双流国際空港のサービスカウンターで詳細を確認し、コードを読み取って荷物の基本データと配送先を記入することで注文することができます。集荷と配送の範囲は成都市中心部など8区域です。1件目の荷物は無料で、2件目からは有料です。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

