【8月25日 CGTN Japanese】近年、世界のバイオ医薬品業界の大手企業が次々と中国に投資しています。デンマークのノボノルディスク社は2024年、天津に約40億元（約820億円）を投資すると発表しました。今年7月には、さらに約8億元（約164億円）を投資して天津工場の品質検査実験室の拡張工事を開始するとしています。

ノボノルディスクのヘルゲ・ルンド取締役会長はこのほどインタビューに応じた際、「中国では糖尿病や肥満などの慢性病分野で、依然として満たされていない大きな医療ニーズがある。ノボノルディスクにとって、これは市場のチャンスであるとともに責任でもある」と述べました。

中国政府が打ち出した「2025年外資安定化行動方案」では、「バイオ医薬品分野の秩序ある開放の推進」や「医薬品分野における開放政策の研究と整備」「革新的新薬の発売促進」などの具体的な措置が盛り込まれています。

これについてヘルゲ・ルンド会長は、「中国政府は『健康中国2030計画綱要』を打ち出すなど、常に明確な目標、計画と行動を示しており、われわれはこれを高く評価している。ノボノルディスクは長期的な協力パートナーとして、慢性病の課題に貢献したいと考えている。われわれは30年以上にわたって中国に根を下ろし、研究開発・革新、生産、事業運営を網羅する完全な産業チェーンを構築している」と述べました。

ヘルゲ・ルンド会長はさらに「中国の現代化建設の推進に伴い、ノボノルディスクは引き続き中国市場を徹底的に開拓し、イノベーションと協力を通じて、互恵ウィンウィンを実現する」との考えを示しました。


