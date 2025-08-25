【8月25日 CGTN Japanese】2025年中日韓子ども童話交流の開会式が8月20日、北京の宋慶齢青少年科学技術文化交流センターで行われました。開幕式には、中国次世代育成委員会主任の顧秀蓮氏、日中韓こども童話交流事業実行委員長を務める河村建夫氏、中日韓三国協力事務局 （TCS）および大韓民国教育部の関係者らが出席しました。

2002年に日本の呼びかけで始まったこの事業は、絵本・童話を通して交流し、相互理解と友情を育むことを目的としています。2011年以降は3カ国が持ち回りで主催し、これまでに19回開催され、延べ1600人以上の中日韓の子どもたちが参加してきました。毎年の夏、中日韓の小学4年生から6年生の計100人が集まり、一週間の合宿を行っています。今年の童話交流のテーマは「船」、中国では6年ぶりの開催となります。

日本代表団の団長を務める久保敬氏は、日本代表団の選抜方法について、「全国学校図書館協議会と毎日新聞社主催の読書感想文コンクールの入賞者から、47都道府県のバランス、男女比、学年などを考慮して、小学4年生から6年生33人を選出した」と説明し、「言葉の壁を越えて絵本の共同制作を経験した子どもたちにとって、これが一生の財産となり、この事業が今後も継続し、新たな三国関係を築く礎となることを願っている」と話しました。

今回の参加が中国初訪問となる山形県出身の佐藤成さんは、「異なる国の子と話したり遊んだりするのはとても楽しい」と笑顔を見せ、日本団の子どもを代表して、「船のように国境を越えて心をつなぎ、一生の思い出を作りたい」と意気込みを語りました。

10年前に活動に参加した東京外国語大学2年生の白石幸々さんは、今回の中国訪問について、「都市の発展には驚いたが、懐かしさがこみ上げてきた。10年前の中国の参加者と再会することができて、時間をかけて育まれた交流の深さに感動した」と語り、「この活動への参加は、自分の国際関係への関心や進路選択につながった。新たな参加者たちと未来へ続く『船』を共に進めたい」と意欲を見せました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

