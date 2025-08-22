【8月22日 AFP】米プロバスケットボール協会（NBA）のボストン・セルティックスに所属するジェイレン・ブラウン選手の父親が、口論の末に男性を刺したとして、殺人未遂の容疑で訴追された。21日、当局が発表した。

ラスベガス市警は、クエントン・マーセレス・ブラウン容疑者（57）が20日に発生した事件後に逮捕され、ネバダ州クラーク郡拘置所に収容されたと発表している。

地元メディアのニュース3が入手した警察の報告書によると、ラスベガスの駐車場でブラウン容疑者が自身の車を降りた際、隣の車のドアを「へこませた」ことから口論が始まったと、目撃者が証言している。

報告書によれば、ブラウン容疑者は被害者が背を向けた際に複数回刺した。被害者は背中と右胸上部を負傷して入院しており、手には防御創もあった。

当局は現場から逃走したラスベガス在住のブラウン容疑者を、その後に逮捕した。

ブラウン容疑者は21日に初出廷し、保釈金は30万ドル（約4400万円）に設定されている。

弁護人は、ブラウン容疑者が「自身を守ろうとしていた」と述べ、30万ドルの保釈金は「過剰だ」と主張している。

ブラウン選手はオールスターに4度選出されており、2023-24シーズンにセルティックスがNBA通算18度目の優勝を飾った際には、NBAファイナルの最優秀選手（MVP）に選出されている。(c)AFP