【8月22日 AFP】ロシアがウクライナ侵攻で占領した地域で、「意図的かつ組織的な脅迫政策」の一環として、民間人に対して「性的拷問」を行っている。拷問に関する国連特別報告者、ジル・アリス・エドワーズ氏らが21日、明らかにした。

特別報告者らの声明によると、10人全員が「性器を含む部位に繰り返しの電気ショック」や、殴る蹴るの暴行、目隠し、水責めなどの拷問を受けたという。

エドワーズ氏は、「女性4人と男性6人の体験を捉えたこれらの個別の事例は、実に残忍だ」と述べ、これらは「ほんの一部にすぎない」と警告した。女性4人のうち1人は今もロシア国内で拘束されており、特別報告者らは即時解放を求めている。

エドワーズ氏は、「これらはすべて、レイプ、レイプの脅迫、その他の卑劣な行為を含む、極めて性的な暴行だった」と指摘。

「ロシアがウクライナで行っている意図的かつ組織的な拷問政策には、民間人に対するものも含め、性的拷問やその他の性的残虐行為が含まれていることがますます明らかになっている」と付け加えた。

「ロシアは、ウクライナ占領地域の民間人を脅迫し、恐怖を植え付け、支配するために拷問を利用している」という。

特別報告者らはロシアに対し、報告書に記載されている具体的な内容と、軍内で性的拷問を防止するためにどのような対策を講じているかについて説明するよう求めた。

特別報告者は国連人権理事会によって任命されるが、国連を代表する立場にはない。(c)AFP