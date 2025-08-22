この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月22日 AFP】20日夜に行われたサッカーのコパ・スダメリカーナ決勝トーナメント1回戦、インデペンディエンテ（アルゼンチン）対ウニベルシダ・デ・チレ（チリ）第2戦で、両チームのサポーター同士がナイフや棒、スタングレネード、トイレの備品などを用いて乱闘騒ぎを起こした。21日にインデペンディエンテ関係者がAFPに明かしたところによると、125人が拘束されたという。

チリ政府は、自国民19人が負傷しており、そのうち1人が刺し傷を負ったと発表。一方でアルゼンチンのメディアは、3人が頭部に重傷を負ったと報じている。

チリのガブリエル・ボリッチ大統領は、この事件を「許しがたいリンチ」と表現し、正義を求めている。

AFPの記者によると乱闘はハーフタイムに発生し、ウニベルシダのサポーターが石、棒、ボトル、座席をホームサポーターに投げつけ始めた。

選手や審判団、関係者がピッチ上で頭を抱える中、インデペンディエンテのサポーターはウニベルシダのサポーターエリアに突入し、逃げられない、あるいは逃げようとしない相手に暴行したり、服をはぎ取ったりし、流血沙汰となった。ウニベルシダのサポーターの一人は、暴力から逃れるためスタンド上層部から飛び降りたものの、奇跡的に命に別条はなかった。

インデペンディエンテの会長は、ウニベルシダのサポーターがトイレを破壊してスタンドに投げ込んだと非難している。

試合は48分過ぎに、1-1の状況で中止となった。

南米サッカー連盟（CONMEBOL）は、責任者に対して「最大限の断固たる態度」で行動すると述べている。両クラブが直面する処分は、罰金から失格まで多岐にわたることになる。

チリ側は調査のため、内務大臣をブエノスアイレスに派遣している。

チリの首都サンティアゴから試合観戦に訪れ、友人が拘束されているという男性は、主催者側が安全の確保をできなかったと非難し、「彼ら（インデペンディエンテ）はこの規模の試合を組織する方法を知らない。誰もが物を投げることは分かっている」と述べた。

一方でインデペンディエンテのサポーターは、試合会場の警備やアウェーサポーターの区画をホームサポーターの近くに配置した決定に怒りを示していた。スタジアムには少なくとも650人の警官と民間警備員が配備されていた。

ブエノスアイレス州の治安担当トップは、CONMEBOLが「非常に敵対的な態度であることが明確だったにもかかわらず」試合を中断するのに時間をかけ過ぎたと非難の声を上げている。

また、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長は、この暴力行為を「野蛮」と呼び、「模範的な制裁」を求めている。(c)AFP