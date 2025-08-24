【8月24日 CGTN Japanese】中国東部の連雲港から先ごろ、英国ブリストル港へ向かう貨物船が出港しました。この貨物船には、湖南省にある中国の大手建機・重機メーカー、中聯重科智能高空作業機械（ZOOMLION）が製造した世界最高のストレートアーム高所作業台ZT82Jが積載されています。ZT82Jは英国に到着すると、82.3メートルの作業高度で欧州業界の記録を更新します。

今回、中聯重科のZT82Jを購入したのは、英国で業界をリードする高所作業設備リース会社Hire Safe Solutionsで、同社は厳しい安全基準と最先端の設備を有することで知られています。今回の購入は同社がわずか2カ月の間に購入した2台目の超高空高所作業台で、同社は先月、英国で初めて中聯重科のZT72Jストレートアーム高所作業台を受け取ったばかりです。

ZT82Jは、中聯重科が68メートル、72メートル級製品に続き、世界のストレートアーム高所作業台の高度記録を更新した3回目の画期的な製品です。最大作業高さ82.3メートル、最大作業領域34.1メートルはいずれも、80メートル以上の高所施工領域における世界のアーム式高所作業台の技術的空白を埋めました。これにより高所作業はスパンが大きく、高さが高く、作業状況が複雑で、位置決めが難しく、作業空間が限られているなど多くの難題を効果的に解決しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

