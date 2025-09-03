【9月3日 People’s Daily】「324号室2番ベッドの王明香（Wang Mingxiang）さんの血圧が異常です。直ちに確認してください！」

深夜、上海市浦東新区の「金楊老人ホーム」で、当直の介護士・趙占萍（Zhao Zhanping）さんはスマホに警報が表示されると、すぐに王さんのベッドに駆けつけた。血圧異常を最初に検知したのは、老人の身体の下に敷かれたスマートマットレスだった。またこの情報は、同時に王さんの家族のスマホにも通知されていた。

その夜、王さんは病院へ緊急搬送された。脳梗塞の病歴がある王さんは、スマートシステムのおかげで迅速に適切な治療を受けることができた。

金楊老人ホームには、スマートマットレスのようなスマート機器が数多く導入されている。入口のホール中央には巨大な電子ディスプレイが設置されている。「スマート介護コックピット」と呼ばれるこのシステムは、入院中の高齢者のモニタリング状況をリアルタイムで表示し、リスク発生の位置、時間、対応状況などが明確に表示される。

金楊老人ホームの陳雪（Chen Xue）院長の説明によると、「スマート介護コックピット」が全体を統括する「脳」だとすれば、施設内に設置された「スマートデバイス」は、神経中枢に情報を伝達する「目」や「皮膚」の役割を果たすものだという。トイレや浴室は高齢者が転倒しやすい重点監視区域だが、天井に設置された吸着式照明は照明の役割に加え、「電子レーダー」として高齢者の転倒など緊急事態を検知する機能を持っている。

上海市は中国で最も高齢化が進んだ都市の一つだ。市の計画では今年の年末までに少なくとも100か所のスマート老人ホームを建設する計画だ。現在すでに70か所余りが完成している。

「技術の力で老人向け施設の運営効率を向上させ、サービス提供を最適化することが、建設推進の目的だ。今後施設におけるテクノロジー製品の利用を促進し、より多くのスマートサービスの応用シーンを広げていく。専門性が高く効率的で多様な『スマート老人ホーム統合エコシステム』を構築していく」、上海市民政局養老サービス処の李蘇晋（Li Sujin）副処長は市の方針をこのように説明した。



スマート化が進んだ金楊老人ホームの介護士・陳菊秀（Chen Juxiu）さんは「作業が格段に楽になった」と話す。

96歳の鍾健美（Zhong Jianmei）さんの入浴の時、陳さんはボタンを押すだけで「抱きかかえ移動ロボット」が自動的にその「腕」と「足」を下げ、老人を車いすから抱え上げ、浴室まで移動させる。

このロボットは、金楊老人ホームとテクノロジー企業が共同開発した製品で、介護士と高齢者の双方から大変好評だ。「下半身が弱った高齢者の移動はとても大変だった。体重90キロの高齢者を4人の介護士が力を合わせてやっと持ち上げられたこともあった」、陳さんは以前をこう振り返り、「今は1人で高齢者の移動や洗浄ができる。労力の削減とリスクの低減が実現した」と話している。

金楊老人ホームを運営する「上海浦恵補足養老サービス集団」は、現在16の養老施設を管理している。同社の高万傑（Gao Wanjie）総経理は「人手不足と介護職員の高齢化が我々の課題だ。テクノロジーの力を借りて、煩雑で繰り返しの多い作業をスマート化設備に委ねることで、介護職員は高齢者に対して個別化された細やかなサービスが提供でき、精神的なニーズにもさらに配慮できるようになる」と語る。

95歳の何君勉（He Junmian）さんは、スマート老人ホームに入居した最初の入居者の一人だ。「今は介護士さんが私たちと世間話をする時間が増えた。サービスが格段によくなった。ベッドわきの呼び鈴には画像が映るようになり、介護士さんへの連絡が便利になった」、何さんはこのように話している。

スマート障害物回避型車椅子、配膳ロボット、将棋ロボットなど、スマート老人ホームでは様々な高齢者向け製品が導入され、高齢者と介護士に利便性をもたらしている。

高総経理は「今後さらに多くのスマート介護製品の研究開発と応用が進めば、老人ホームは『介護産業の拠点』へと発展していくだろう」と予測する。

スマート老人ホームへの入居費用は高額なのだろうか？

陳院長の説明では、金楊老人ホームの平均費用は月額でおよそ5000元（約10万3100円）だが、これは上海では中位からやや低い水準とのことだ。スマート介護施設へのアップグレード後も費用は変更していないという。

陳院長は「スマートデバイスの利用は、高齢者の感情を十分に考慮する必要がある」と指摘している。「人が持つ柔軟性や温かみのあるサービスは、まだテクノロジーでは代替できない部分がある。高齢者介護サービスに柔軟性と温かみを保つことは、スマート化の過程で配慮すべき課題だ」と強調している。(c)PeopleʼsDaily/AFPBBNews

