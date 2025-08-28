【8月28日 People’s Daily】江蘇省（Jiangsu）南京市（Nanjing）石臼湖の畔で、水上ゴルフを体験したばかり若者たちが、今度は天文望遠鏡を組み立てて星空を眺め始めた。

四川省（Sichuan）の阿壩県（Ngapa County）にある「四姑娘山景観区」では、アウトドアスポーツクラブがハイキングやトレッキング、登山など十数種類のコースを用意して、幅広い年齢層のアウトドア愛好家がそれぞれの楽しみ方を味わえるようにしていた。

このように、メーデー連休期間中、中国各地ではアウトドアスポーツや自然体験の旅が、大きな人気を集めていた。

近年、中国ではアウトドアスポーツに参加する人びとが4億人を超え、アウトドアスポーツは幅広い総合的な効果を発揮するようになった。国民の運動と健康の需要を満たすだけでなく、「国民総ヘルスケア」のトレンドや関連するスポーツ産業の発展を促進している。その発展の潜在力には、大きな注目を払うべき状況になっている。

雲南省（Yunnan）の香格里拉市（シャングリラ、Shangri-la）周辺では、大シャングリラ・トレッキングコースやサイクリングロードに沿って「環雲南」国際自転車ロードレースや高原湖を巡るレースが次々に開催されている。

浙江省（Zhejiang）湖州市（Huzhou）の南潯古鎮では、船上の夜釣りや熱気球飛行体験、また古い街並みを駆け抜けるオリエンテーリングが、訪れる人たちにアウトドアの楽しさを届けている。

河北省（Hebei）の張家口市（Zhangjiakou）崇礼区では、星空の下で楽しむナイタースキーが、まるで地面すれすれを飛んでいるかのようなスリルを味わわせてくれる。

このような中国各地のアウトドアスポーツの振興は、総合的な効果をもたらしている。国民の運動と健康の需要増加に対応し、スポーツ産業を発展させ、美しい自然を活かしながらそれを地域の経済価値へと結びつける重要な取り組みとなっている。



アウトドアスポーツの開催地の建設に焦点を当てた政策支援は、いっそう効果的だ。

今年初め、政府が発表した「質の高いアウトドアスポーツの目的地建設に関する指導意見」では、まずいくつかの質の高いアウトドアスポーツの目的地（開催地）を2027年までに建設し、それを30年までにおよそ100か所に拡大するという目標が掲げられている。

中国は広大で美しい山や川に恵まれている。アウトドアスポーツの目的地の建設は、世界一流の自然資源の優位性が発揮できるだけでなく、農村発展の現実的なニーズにも応えることができる。

湖北省（Hubei）の浠水県（Xishui）では、「スイミング＋観光路サイクリング＋農村ランニング」の農村トライアスロン大会が開催され、大会期間中の農産物のオンライン・オフライン販売額は580万元（約1億1884万円）を突破し、前年比230%増を記録した。

雲南大理市（Dali）の蒼鷺谷（アオサギ谷）を訪れると、山々に囲まれ植生が大変豊かだ。ここでは「レジャー・アウトドアスポーツ観光村」という明確なコンセプトに基づく発展を目指し、24年には7万人余りの観光客が訪れ、彼らが消費した金額は、およそ300万元（約6147万円）に達した。



従来の考え方では、山や水や森の多い農村は養殖業や工場経営には適さず、発展が難しいとされてきた。しかし現在は、農村各地で地域の特性を活かし、自然の恵みを産業価値として最大限に活用し、質の高いアウトドアスポーツの開催場所を整備し、農村の全面的な振興に新たなチャンスを生み出している。

質の高いアウトドアスポーツの目的地（開催場所）は、地元の文化観光産業をけん引するだけでなく、他の産業の成長空間を拡大する効果もある。

国産のアウトドアジャケット業界もその恩恵を受けている。例えば浙江省では、アウトドアジャケットの「3時間サプライチェーン」が形成されている。

複合生地は台州市（Taizhou）椒江区、防水ジッパーは臨海市（Linhai）、裏起毛のフリースは紹興市（Shaoxing）柯橋区で生産され、アウトドアジャケットの縫製は台州市三門区で行われ、出荷される。

「スポーツ＋商業」は産業の融合を促進し、供給と消費の相互けん引効果は、今後さらに顕著になっていくだろう。

広東省（Guangdong）「大湾区」の「海を生かした「屋外フィットネスジム」のようなエリアでは、サーフィン初心者もコーチの指導で初めて波に立つ体験ができる。黄河沿いでは、雄大な山河を駆け抜けるカーラリーが開催され、人びとは心躍るスリルを味わっている。湖北省では、登山道やサイクリングロード、水上スポーツの拠点などをまとめた「アウトドア電子マップ」を整備し、デジタルで便利に楽しめる環境づくりが進んでいる。

かつてはニッチな冒険やマイナーなスポーツだったいわゆる「アウトドアスポーツ」は、今や一般大衆の生活に浸透し、人気の分野へと変貌を遂げた。「小規模なスポーツ」が「大きな産業」をけん引している。これを前向きに支援する政府と効果的な市場がより良い形で結合し、優れたプロジェクトが良好な成果を挙げ、高い人気が高収益につながりつつある。(c)PeopleʼsDaily/AFPBBNews