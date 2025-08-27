【8月27日 People’s Daily】マウスホイールをスクロールすると、画面上のポイントが徐々に拡大され、建物が次第に鮮明になっていく。山東省青島市勘察測量研究院のシステムアーキテクトディレクター・胡振彪（Hu Zhenbiao）氏が「実景3D青島プラットフォーム」を開くと、1対1で忠実に再現された3D立体青島市の全景が、記者の眼前に広がった。

実景3Dは、デジタル都市やデジタル経済における重要な戦略的データ資源・生産要素であり、人びとの生産、生活、生態空間の「空間・時間情報」をリアルに立体的に時系列で反映することができる。2021年3月、青島市勘察測量研究院が主体となり「実景3D青島建設プロジェクト」が正式に始動した。

胡氏の話によると、このプロジェクトには、半年以上にわたる航空撮影・データ収集、数百万枚の画像の保存処理、数十万棟の建物の実体化モデリングが詰まっているという。「青島市は丘陵地帯が多く地形の起伏が激しいため、最終的に傾斜航空撮影方式で高精度な実景3Dモデルを構築した」、胡さんはこう説明する。

航空撮影のデータ収集で、プロジェクトチームは有人固定翼機を投入し、単レンズ1.5億画素の5レンズ傾斜撮影機を搭載し、青島市全域に対して地面解像度15センチメートルの傾斜撮影を実施した。各撮影ポイント間の重複率は70%以上を確保した。

胡さんは「3次元シーンの航空写真撮影角度が限られているので、多くの建物の軒先や底部の構造把握が不完全となる。これを補うため、現場で追加撮影を行い、融合修復と実体化モデリングを行った」と言い、画面を青島国際会議センターに合わせ「この軒先もモデリングで完全再現されたものだ」と指さした。

「実景3D青島プロジェクト」は22年3月に専門家チームの審査を通り、正式に全市にサービス提供を開始した。全市域の地形3D基盤図は、青島市の陸域1万1000平方キロメートル、800キロを超える海岸線、49の湾、7つの有人島をカバーし、市全域の陸海一体型の管理が実現した。

「東側の山上で火災発生。至急消火せよ」、青島西海岸新区緊急指揮センター内では、区緊急管理局の斉徳剛（Qi Degang）副局長が通信機器を使って指揮を執っていた。「最寄りの消火水源は霊山衛37号貯水池、距離は約700メートル」、斉氏の声が響く。

実は、これは青島西海岸新区の小珠山で行われた森林防火訓練の一幕だ。区緊急指揮センターの大画面には「森林防火実景3D立体マッププラットフォーム」を通じて、火の広がり、焼失面積、煙の流れる方向がリアルタイムで表示されている。区緊急管理局防火消火科の責任者・慕坤（Mu Kun）氏の説明によると、ドローンが撮影した火災の現場映像も実景3Dシステムに送信されるという。

「分岐点に到着、どのルートが最も速いか？」通信機器からの問いに対して、慕氏は「右側の山道が火災現場に通じている」と応じ、画面の座標を拡大し、山道をクリックした後、火災現場と救助隊の位置をクリックして進行ルートを示し「山道は幅1メートル、徒歩でしか進めない。標高差は200メートル」と必要情報を伝達した。

斉副局長は「実景3Dは我々に貴重な時間を稼いでくれる。実景3D青島を森林防火に利用すれば、山道や焼失面積などの情報を迅速に確認できる」と強調する。

現在、実景3D青島のデータは市内の60を超える部門で共有され、防災減災、国土空間計画、ソーシャルガバナンス、都市の更新など100を超える重点業務に、統一的な空間測位フレームワークと分析基盤を提供している。市内の70を超えるデジタル応用シーンに、豊富で効率的な行政オンラインサービスを提供し、年間利用回数は延べ1億回に迫っている。

「実景3次元は従来の2次元地図と比べ、現実再現性、多次元性、高精度の面で顕著な優位性があり、現実世界の全貌を反映する空間情報基盤を構築し、精密な都市管理を支援することができる」、青島市自然資源・計画局の薛洪利（Xue Hongli）副局長は高く評価している。

都市は日々変化しており、現実の状況を客観的に反映するためには、実景3D技術が都市の更新速度に追従する必要がある。

青島市自然資源・計画局を訪れると、ちょうど職員が青島西海岸新区の歴史的な鉱山跡地の2期にわたる実景3Dモデルを比較観察していた。比較の結果、この鉱山跡地の植生面積が増加し、斜面が緩やかになり、環境整備が一定の効果を上げていることが分かった。

青島市には歴史的鉱山跡地が898か所存在する。以前は全ての現場の巡回調査に1か月を要したが、今では「実景3D 青島」を活用し、わずか5日で完了できるという。

同局では23年から毎年「実景3D 青島」を使った時系列の更新作業を実施し、都市の変化を正確かつ直感的に把握して、その結果を分析データとして残している。(c)PeopleʼsDaily/AFPBBNews

