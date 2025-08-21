この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月21日 AFP】ラグビー日本代表が、11月1日にW杯王者の南アフリカと英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで対戦することが決まった。2015年のイングランドW杯で日本が史上最大級の番狂わせを記録して以来、イングランドの地での対戦は初めてとなる。

当時も現在もエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）が率いる日本代表は、英ブライトンでの激戦の末にスプリングボクス（南ア代表の愛称）を34-32で破った。

その後、両国は日本の地で2度対戦しているが、ともに南アが勝利。またスプリングボクスは19年日本大会と23年フランス大会でW杯連覇を達成しており、優勝回数を最多の4回に伸ばしている。

ジョーンズHCは「ブライトンの奇跡」がラグビー界にとっての転換点だったと振り返り、「10年前のブライトンでの試合は、日本のラグビーをマイナースポーツからブームスポーツに変えた」「ボクス（南ア）と対戦することは、若い日本人選手の夢だ」と述べた。

一方で南アのラシー・エラスムスHCは、北半球の強豪と対戦する11月のテストシリーズを前にこの挑戦を歓迎するとし、「北半球ツアーのスタートを、象徴的なウェンブリー・スタジアムでの日本戦で迎えることができてうれしい」と語った。

「ブレイブブロッサムズ（日本代表の愛称）は、速く、攻撃的で、ハイテンポのラグビーで知られており、2019年のラグビーW杯日本大会前後2回の対戦でもそれが顕著だった」

南アは、南半球4か国対抗戦のザ・ラグビーチャンピオンシップ最終戦となるアルゼンチン戦を10月4日にロンドンのトゥイッケナム・スタジアムで行う予定で、日本戦の1週間後にはパリでフランスとの試合に臨むことになっている。(c)AFP