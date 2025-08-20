【8月20日 CGTN Japanese】中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）傘下の中央テレビ（CCTV）で放送する番組「感動中国2024年度人物」のリストが8月16日夜に発表されました。清華大学精密機器学科博士課程在学中の龐衆望さんがその中の1人に選ばれました。

龐さんは1999年に貧しい家庭に生まれました。父は統合失調症を患っており、母は下肢に障害があり行動が不便でした。龐さんは家庭の重荷に直面しながらも、勉強に励む一方、両親の世話をしてきました。

2017年、龐さんは優秀な成績で清華大学に進学し、精密機器学科に入学しました。入学後、少なからぬ市民が金銭面で龐さんを援助したいと表明しましたが、彼は丁重に断りました。清華大学の包括的な経済支援策のおかげで、龐さんは学業と生活に不安はなかったのです。

龐さんの母親は残念ながら2020年に病気で亡くなりました。母親と一緒に暮らした日々を振り返り、「母は小さい頃から私を楽観的な人間に育ててくれた。母は、人は前向きに生きるべきだとよく言った。母は毎日笑顔を見せてくれたから、私はつらく感じる理由はない」と話しました。龐さんは2021年に大学を卒業後、同大学機械工学学院・精密機器学科の博士課程に進学しました。

生活と学業に励む上で、社会のさまざまな人々からの関心と支援が龐さんを支えました。また、政府の最低生活保障制度にも恵まれ、高等学校から清華大学まで、龐さんは自らが立派な成績で得た奨学金と学校や大学から支給される学費補助のおかげで、生活費のために心を砕く必要はありませんでした。

「感動中国2024年度人物」は中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）が主催する年度ごとの人物選考行事で、受賞者は幅広い分野から選ばれます。2024年度の受賞者には龐さんのほか、中国の月探査プロジェクトの初代総指揮である欒恩傑氏、2024年パリオリンピックのテニス女子シングルスで優勝した鄭欽文選手など8人と2団体が選ばれました。（c)CGTN Japanese/AFPBB News

