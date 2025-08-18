この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月18日 AFP】ドイツのヨハン・ワーデフール外相は18日、都内で岩屋毅外相と会談した。会談後の共同記者会見では、中国がアジア太平洋地域で「現状を一方的に変更し、自国に有利に国境線を動かそうとしている」と非難し、中国政府が「ますます攻撃的になっている」との見解を示した。

ワーデフール氏は、台湾海峡や東シナ海、南シナ海での中国の行動を引き合いに出しながら「現状を一方的に変更し、自国に有利な形で国境線を動かそうとしている。しかもほとんど公然と述べている」と指摘。

「この国際貿易の要衝での緊張激化は、世界の安全保障と経済に深刻な影響を及ぼす可能性がある」と述べた。

前日17日に発表された声明でも、中国が「地域の覇権をますます主張し、その過程で国際法の原則をも疑問視している」とし、「台湾海峡や東シナ海、南シナ海での中国のますます攻撃的な行動は、われわれ欧州にも影響を及ぼす。ここではわれわれの国際社会における共存の基本原則が危機に瀕している」と警告していた。

岩屋氏との共同会見では「ウクライナにおけるロシアの軍事力への中国の支援」も批判した。

「（中国の）支援がなければ、ウクライナに対する侵略戦争は不可能だ。中国はロシアの最大のデュアルユース品供給者であり、ロシアの最大の石油・ガス購入国だ」と指摘した。(c)AFP