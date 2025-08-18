この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月18日 AFP】25-26イングランド・プレミアリーグは17日に開幕戦が各地で行われ、アーセナルは敵地でマンチェスター・ユナイテッドに1-0で勝利した。

13分にアーセナルは、負傷した守護神アンドレ・オナナの代役を務めたユナイテッドのGKアルタイ・バユンドゥルのミスを突いたリッカルド・カラフィオーリが、この試合唯一の得点を挙げた。

2000万ポンド（約40億円）を投じて新たに組まれたマテウス・クーニャ、ブライアン・ムベウモ、そして途中投入のベンヤミン・シェシュコからなる攻撃陣を擁したユナイテッドは、22本のシュートを放ち、60％以上の支配率を記録したが、過去2シーズンでリーグ最強の守備を誇るアーセナルから得点は奪えなかった。

昨季15位と過去51年で最悪のシーズンを過ごしたユナイテッドを率いるルベン・アモリム監督は、悔しい開幕戦となったものの、リーグ内のどのチームにも勝てると主張した。

「われわれはベターなチームだった。最終的に試合には負けたが、パフォーマンスには本当に誇りを持っている」「きょう、われわれはアーセナルのような素晴らしいチームに対して、プレミアリーグのどの試合でも勝てることを証明した」

一方で、アーセナルのミケル・アルテタ監督は、オールド・トラフォードでのシーズン初戦で「大きな結果だ」と述べ、リバプールやマンチェスター・シティとタイトルを争うためには改善が必要との認識を示した。

この日のパフォーマンスは基準に達していなかったとした指揮官は「チームはシーズンの9、10か月を通じて、立ち直る力を見つけなければならない」「多くの部分を改善しなければならないし、それはすぐ起きるだろう」と続けた。(c)AFP