【8月18日 AFP】女子ゴルフ米国ツアー、ザ・スタンダード・ポートランド・クラシックは17日、オレゴン州ポートランドのコロンビア・エッジウオーターCCで最終日が行われ、岩井明愛が通算24アンダーで初優勝を飾った。双子の妹である千怜に続く、米ツアールーキーシーズンでの大会制覇となった。

2打差の首位から出た岩井は、この日6バーディーを奪って6アンダー「66」のスコアを記録し、一度もその座を譲らなかった。米ツアー初制覇は今季10人目で、日本人選手のタイトル獲得は今季通算5人目となっている。

千怜は後続からプレッシャーをかけようとした一団の中の一人で、8アンダー「64」のチャージを見せて順位表を駆け上がり、5打差の3位タイでフィニッシュした。単独2位には4打差でガーリーン・カウル（米国）が入った。

岩井は日本人選手の優勝の波に加わるためにプレッシャーを感じていたというが、それ以上に、5月のメキシコ・リビエラマヤオープンでの妹の勝利に触発されたと述べた。

世界ランク29位につける岩井は「（妹が）本当に奮い立たせてくれた」「だからこそ、今年ベストを尽くせた」と話し、「今日は自分自身に打ち勝つことができた」と続けた。

安定したスタートを切って、5番と6番で連続バーディーを奪うと、11番、14番でもバーディー。16番ではグリーン外からのパーセーブに成功すると、上がり2ホールでもバーディーを決めて一日を締めくくった。

最終ホールを緊張の面持ちで見守っていた千怜は、最初にグリーンに駆け寄るとシャンパンを振った。(c)AFP