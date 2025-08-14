【8月14日 AFP】米プロバスケットボール協会（NBA）は13日、ボストン・セルティックスの売却を承認した。売却額は、合意に至った今年3月時点で北米プロスポーツ史上最高額だった61億ドル（約9035億円）となっている。

NBAは短い声明の中で「理事会はウィリアム・チザム氏率いる投資グループへの、ボストン・セルティックスの支配権売却を全会一致で承認した」「取引はまもなく完了する見込み」と述べた。

チザム氏は、投資ファンド「シンフォニー・テクノロジー・グループ」のマネジングディレクター兼共同創設者で、同氏と共同投資家がセルティックスの購入で合意した61億ドルは、当時北米スポーツチームに提示された史上最高額となっていた。

しかしその後、同じくNBAのロサンゼルス・レイカーズのオーナーを務めるバス一家が、100億ドル（約1兆4812億円）で実業家のマーク・ウォルター氏にチームの支配権を売却したため、その記録は塗り替えられた。

セルティックスはNBAの歴史の中で最も伝統あるチームの一つで、2023-24シーズンに最多記録を更新する通算18回目のチャンピオンシップ獲得を果たしている。(c)AFP