【8月19日 CGTN Japanese】中国香港出身の映画スター、ジャッキー・チェンがこのほど、第78回ロカルノ国際映画祭（スイス）において生涯功労賞（パルド・アッラ・カリエラ）を授与されました。授賞式でチェンは中国式長衫（チャイナ服）を身にまといステージに登り、協力パートナー、家族、自身が率いる「ジャッキー・チェン・スタントチーム」、そして世界中のファンへ感謝の意を表しました。チェンは「私は71歳になるが、今でもアクションはできる」と力強く語りました。

チェンは、多くの主要な国際映画祭で生涯功労賞を受賞した唯一の中国人俳優です。これまでにアジアや米国の国際映画祭で生涯功労賞を受賞しており、今回の受賞で欧州においても栄誉を獲得しました。会場では観客からチェンの名前が叫ばれ、多くのファンが記念写真を撮ろうと列を作りました。

受賞を受け、チェンはソーシャルメディアに投稿し、「私は当初、ただの小さな役者に過ぎなかった。始めた頃は食べるためだけに働いていたが、今日では世界中の多くの人々が自分の作品を見てくれるようになった。私が常に自分に言い聞かせてきた信念はとてもシンプルだ。『一コマ一コマを大切に、最高の作品を作る』ということ。そして、時を超えてスクリーンに刻まれた映像は、私一人の功績ではない。私のスタントチーム、兄弟のような仲間たちが命懸けで作り上げてきた思い出の結晶だ。ロカルノ国際映画祭が私に生涯功労賞を授与してくださったことに感謝する。世界中のすべてのファンの皆さん、ありがとうございます」と述べました。

ロカルノ国際映画祭はスイスで開催される国際映画祭で、カンヌ国際映画祭、ベネチア国際映画祭、ベルリン国際映画祭と並び「ヨーロッパ四大映画祭」と称されています。今回はチェンが国際映画祭で生涯功労賞を受賞した9回目となり、2016年には中国人として初めてアカデミー名誉賞（オスカー名誉賞）も受賞しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

