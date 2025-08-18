【8月18日 CGTN Japanese】中国国外のSNSで最近、ある動画の人気が一気に上昇しました。米国人ブロガーの女性が父親に、中国で作られた太陽光電池で動く小型扇風機付きの帽子を父の日のプレゼントとして贈ったのです。その帽子をかぶった父親は大喜びで、子供のように踊り出しました。

投稿された動画の再生回数は数百万回を超え、「いいね」を56万あまりも獲得しました。

米国のインターネット上ではその後、太陽光発電の小型扇風機付き帽子の人気が急上昇し、多くの人にとっての夏の屋外作業やその他外出時の暑さ対策の「神アイテム」になりました。消費者からは、「この帽子についている扇風機は性能が良い。猛暑の日にも暑さをやわらげてくれる」との評価が殺到しています。

この帽子は「世界のスーパー」とも呼ばれる中国東部の浙江省の義烏市で生産されたものです。生産工場はこの帽子をすでに30万点生産し、20万点近くの受注分が間もなく生産に入ります。開発チームは帽子が大人気になったことを受け、改良版の製品を計画しています。例えばロングヘアの女性向けのつばに穴をあけたデザインの帽子や、冷却と虫よけの効果のあるスプレーを取り付けた帽子を発表する予定です。

消費者ニーズや利用シーンに応じて細分化された製品を出すのは義烏の雑貨市場が活力を持ち続ける秘訣の一つです。世界的に有名な雑貨品の街である義烏市では、業者の50％以上が毎月一定の割合で新商品を発売します。日用品であれ工業機械類であれ、中国の製造業はますます世界中の消費者と経営者たちに愛されるようになっています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

