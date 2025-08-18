【8月18日 CGTN Japanese】米ウォール・ストリート・ジャーナルのウェブサイトはこのほど、「中国のZ.aiと米国の逆効果なAI戦略」と題した記事を掲載しました。記事は、中国の人工知能（AI）開発企業であるディープシークは今年1月に西側諸国より少ないコストで最先端モデルを開発し、世界のAI産業を驚かせ、ワシントンの半導体輸出制限措置が効果を発揮しないことを露呈したと述べました。

中国のAI開発企業であるZ.ai（旧称:智譜AI）はこのほど、オープンソースモデル「GLM-4.5」を発表しました。開発コストはディープシークよりさらに低く、性能はより良いとの評判です。記事はGLM-4.5について、「コーディング、推論、ツールの利用などで西側の基準に達しているか、上回っている。ワシントンの厳しいGPU（画像処理装置）制裁措置を受けたが、Z.aiは成功を遂げた。米商務省は今年1月に智譜AIと子会社をエンティティーリストに入れたが、約6カ月後にZ.aiは世界で最も競争力のあるモデルの一つをリリースした」と述べています。

記事はまた、「これはただの個別事例ではない。中国のAI戦略が著しい成果を収めたことを物語っており、米国の北京抑止策はほとんど効果を挙げていない。これまでワシントンの戦略は、中国企業の最先端ハードウェアの供給を制限することだった」と分析しています。また批評家らは、「輸出制限は中国のイノベーションを阻止できない上、中国企業の半導体自主開発や、供給不足の問題を解決することを促進した。米国は世界の半導体供給をコントロールできないどころか、主導権を北京に譲り渡した」と警告しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

