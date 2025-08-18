【8月18日 CGTN Japanese】北京で開催中の2025世界ロボット大会（8月8～12日）において、「走れる」から「使いやすい」へアップグレードした次世代「天工2.0」が発表されました。天工2.0は今年4月に北京で開催された世界初の人型ロボットハーフマラソン大会で、21キロを2時間40分42秒で完走し、優勝した「天工1.0」のアップグレードバージョンです。

天工2.0を開発した北京人型ロボットイノベーションセンターの唐剣首席技術官は、「天工1.0はロボットの運動能力を重視しており、マラソン大会を通じてその安定性と信頼性も十分に検証できた。（天工）2.0は全く新しいロボットで、全身の30の関節モジュールはすべてわれわれが自主開発したもので、2.0は産業化の大規模な実用展開で非常に有用なロボットになると期待している」と述べました。

展示エリアでは、四つのシーンを融合させたタスクチェーン上で、中枢タスクインテリジェントボディにより全面的に管理された複数の天工ロボットが、電力点検、生産ラインの仕分け、部品の品質検査、物品包装などの作業を同時に開始し、連携して複数シーンのタスクを完了しました。伝統的な産業自動化の「ロボット1台1タスク、固定プロセス」という硬直した障壁を打破し、従来の「個体知能」から「群知能（SI）」へと進化しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

