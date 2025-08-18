【8月18日 CGTN Japanese】第12回ワールドゲームズ2025成都大会の盛り上がりを受けて、フリスビーやパルクールなどの新しいスポーツが若者の間で人気を集めています。成都の公園や街角、さらには高架橋の下まで、若者らは新しいさまざまなスポーツ空間で、多彩な新興スポーツを通じて現代生活に活力とエネルギーを吹き込んでいます。

「動感熊猫（ダイナミック・パンダ）スポーツ公園」は、成都最大の高架下にある総合レジャースポーツ施設です。3年にわたる改修・拡張を経て、高架橋の下には35のスポーツエリアが整備され、テニスやバレーボール、ローラースケートなど多彩なスポーツを楽しむことができます。

灰色の高架橋が「緑のスポーツ施設」に生まれ変わる―このような光景や事例は成都の至る所で見られます。老朽化した工場社屋やビルの屋上など「目立たない」遊休空間が、次々と新たなスポーツ施設として再生されています。成都市はすでに87のスポーツ公園を改修し、464のコミュニティースポーツコーナー、600以上のポケットパーク、830の緑道フィットネススペースを整備しました。

中国南西部にある成都では、スポーツ、レジャー、文化が一体となった複合型公共スペースがますます増加しています。体育館でコーヒーを飲み、新刊書を購入し、友人と会うこともできます。球技場の隣にはペットパークが併設され、スポーツ公園ではフィットネス用品から各種スポーツの撮影機材まで購入可能です。今年上半期、成都市のスポーツ消費総額は前年比約9%増の410億元（約8400億円）を突破しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

