【8月17日 CGTN Japanese】中国国有企業のインフラ建設大手、中国中鉄（CRG）が8月10日明らかにしたところによると、同社のトンネル局トンネル掘削機・インテリジェント運用維持全国重点実験室が開発した中国初のトンネルと地下空間分野に特化した垂直型大規模言語モデル（LLM）が10日発表されたとのことです。

同実験室研究開発チームの責任者によると、このモデルはシールド/TBM工事ビッグデータセンターに蓄積された773本の工事線路データと、1200億件の工事施工データを元に、汎用ビッグモデルによる中小モデルの統合運用を通じて、垂直分野に特化した大規模言語モデルの技術体系を構築しました。

このモデルはすでに高原の鉄道トンネル、上海市崇明区と江蘇省太倉市を結ぶ崇太長江トンネル、広東省の深セン市と江門市を結ぶ深江鉄道の珠江口トンネルなどの工事で検証を完了し、トンネル建設の安全、良質、高効率、グリーンを実現し、業界のデジタル化・インテリジェント化へのモデルチェンジとアップグレードを推進しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

