【8月24日 People’s Daily】「今広州に来れば、トランジットビザで240時間まで中国に滞在出来るようになった。非常に便利だ」、中国観光のブームに乗って最近パキスタンから広東省（Guangdong）の広州市（Guangzhou）を訪れたパキスタン人のアジーム(Azim)さんと友人たちは、広州塔（Canton Tower）など人気の観光スポットを観光した。

アジームさんたちは広州観光中に天河路商圏（Tinho Town）でショッピングを楽しんだ。「靴を一足買うだけでも免税できるとは思わなかった。店内ですぐに増値税分の免税返金が受け取れた」、ある中国ブランドのスニーカー店でアジームさんは、価格300元余り（約6249円余り）のスニーカーを購入し、即座に支払いを済ませた。店内のスタッフの案内に従い、アプリでパスポート情報を入力し、クレジットカードを登録した。そして還付申請書と領収書をアップロードすると、すぐにカードに30元余り（約625円余り）の還付金が振り込まれた。

最近、中国商務部など6つの省庁は「出国時増値税還付税制をさらに最適化し入国後の消費を拡大する措置」を発表した。この措置により、海外からの観光客は、より多くの優良店を訪れ、より多くの良い商品が購入でき、還付手続きもより便利になった。

出国時増値税税還付の新政策はすでに多くの地域で実施され、海外からの観光客の消費意欲がよりいっそう高まっている。

先日のメーデー連休期間中に、中国銀聯（China UnionPay）と網聯（NUCC）が処理した海外から中国を訪れた人びとの支払い取引件数と金額は、それぞれ前年同期比で244.86%、128.04%と大幅に増加した。

西南政法大学（Southwest University of Political Science and Law）経済法学院の王婷婷（Wang Tingting）准教授は「免税対象額の最低限が500元（約1万415円）から200元（約4166円）に引き下げられたことで、海外旅行者が単価の低い商品（特産品、創作グッズ、記念品など）を購入するインセンティブが生まれた。出国免税の適用範囲の拡大は、小口消費の促進と購入頻度の向上に役立っている。また現金還付の限度額を2万元（約41万6600円）に引き上げたことで、観光客が商品購入に使える流動資金が増え、モバイル決済やクレジットカードなど柔軟な支払い方法と組み合わせることで、観光客のショッピング体験が充実している」と指摘する。

中国国家税務総局は今年4月初め、「即買即還付サービス」措置を全国に拡大した。この措置について王准教授は「還付条件の緩和は中小額の消費を刺激し、加えて『即買即還付』による資金返却の時間短縮との相乗効果で、『消費・還付・再消費』の循環が生まれて『二次消費』が促進され、海外から来た観光客にとっても恩恵が大きい」と解説した。

重慶市（Chongqing）の家電や日用品の小売り「重百商社電気」の「解放碑ショッピングモール店」では、フィリピンから来た観光客が華為技術（ファーウェイ）のスマートフォンを購入し、「私はデジタル製品が大好きだ。中国製は高品質で、フィリピンでも人気がある」と話していた。

茶葉、シルク、衣料など中国特有の商品から、スマートウォッチ、カメラ、スマートフォンなどの電子製品まで、海外観光客が購入する商品の種類がさらに豊富になり、多くの国産商品が国際市場に進出する機会も生まれている。

広東省深セン市（Shenzhen）の出国時税還付店舗の草分けの一つ・家電小売り販売の「順電万象城店」は、海外観光客から大人気の店だ。店長の王雅麗（Wang Yali）さんの話によると、今年1月から4月までの増値税還付の業務量は、前年同期比500%増加した。出国時退税制度の改善が継続的に進み、外国人観光客の満足度はいっそう向上しているという。

今年第1四半期、深セン市の出国時増値税還付額は、前年同期比で約150%増加し、すでに昨年1年間の金額の40%に達している。



「税還付の処理が本当に早い！」、四川省（Sichuan）成都市（Chengdu）春熙路の「百盛商場」で、シンガポールから来た観光客が価格200元（約4166円）余りの日焼け防止ジャケットを購入した時の感想だ。

百盛商場のブランド店の店長・肖春美（Xiao Chunmei）さんは「顧客が支払いを終えると、我々は増値税の『発票（インボイス兼領収書）』を発行する。そして出国時税還付情報システムにログインすると、購入時の『発票』情報が自動的に入力され、手動での入力は不要だ。情報確認後『出国免税申請書』が印刷できる。出国時税還付管理システムの最適化とアップグレードは、我々事業者にも利便性をもたらした」と話す。

「即買即還付」措置で、海外からの観光客は購入時に税還付金を受け取れるようになり、管理システムの最適化調整と改善によって「出国免税申請書」発行の速度が向上し、観光客の余計な待ち時間も短縮された。現在は支払いから「申請書」発行、税還付の確認まで、出国時税還付措置の利便性はあらゆる面で向上している。

「中国銀聯」は現在、3種類の出国時税還付方式を提供している。全銀行共通の銀聯カード、中国銀聯「雲閃付（QuickPass）」および自分でカード番号を入力して税還付を求める方法の3つが選択可能だ。これらの方式は、空港・港湾での税還付と市街地の指定商店での「即買即還付」の2つをカバーしている。また、銀聯による税還付は、海外の銀聯カードへの直接還付に対応し、最速で即時入金が可能だ。さらに、複数の海外の銀連と提携するウォレットでもQRコードによる税還付手続きへの対応が進んでおり、ユーザーの税還付手続きをいっそう簡便化している。(c)PeopleʼsDaily/AFPBBNews

