【8月17日 CGTN Japanese】中国南東部の江西省に位置する中国最大の淡水湖の鄱陽湖（はようこ）では、水位が低下し続けており、1週間内に1メートル以上も水位が低下しました。北京時間8月8日午前8時時点で、鄱陽湖湖口ステーションの水位は海抜11.92メートルにまで低下ました。また、鄱陽湖の代表的な水文ステーションである星子ステーションの水位は11.97メートルにまで低下しました。これは、鄱陽湖全体としての水位が12メートル以下になり、低水期に入ったことを意味しています。

鄱陽湖では年初から低水位の状態が続きましたが、その後は中国南部が降雨期に入ったことで、水位は安定して上昇し続けました。その水位が海抜10メートルを超えたのは4月25日で、5月23日には12メートルを超えました。さらに6月17日には14メートルを超え、6月28日には16メートルを上回りました。ただし、豊水期の状態は一過性のもので、その後は水位が下がり続け、7月23日午前には14メートルを下回り、8月8日には12メートルを割り込みました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

