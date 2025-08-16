【8月16日 CGTN Japanese】中国の四大避暑地の一つ、浙江省湖州市徳清県の緑豊かな高地「莫干山（ばくかんざん）」。かつては貧困村だったこの地域は、今や中〜高級宿泊施設が800軒以上集まる人気リゾートへと変貌し、フランス、イギリス、オランダ、韓国など18カ国からの投資を呼び込んでいます。

その象徴的存在が、中国のホテルチェーン「ネイキッド・リトリーツ（naked Retreats）」が手がける「裸心堡（ネイキッド・キャッスル）」です。1910年にイギリス人医師が建てた英国風別荘を同社が買い取り、2013年から約4年をかけて欧州風のラグジュアリーリゾートへと改装しました。

宿泊費は一泊2,500～1万5,000元（約5万〜30万円）と高額ながら、多くの旅行客が訪れ、「中国で最も収益性の高いリゾート」の一つに数えられています。

同社で江蘇・浙江・上海エリアを統括するマルコ・ミリツァー総経理は、中国経済の成長と共に高級ホテル市場も拡大し、国際ブランドの進出が相次いだことを振り返り、自身も2007年の初訪中で莫干山の風景と文化に魅了され、開発プロジェクトに参加したと語ります。

同氏によれば、裸心堡は地元の雇用創出や、農産品を生かした商品開発、村で行われるイベントのスポンサー活動などを通じ、地域と持続可能な協力関係を築いているとのこと。「今年は天候にも恵まれ、特に家族連れの予約が昨年より明らかに増えている」とし、中国の高級リゾート市場は依然として大きな可能性を秘めていると強調しました。

もう一つの高級宿泊施設「莫山旅館（Mocun Resort）」は、2006年にフランス人クリストフ・ペレス氏が茶畑を買い取り、南フランス様式に中国要素を取り入れた「フレンチ・マウンテン・リトリート」として開業したのが始まりです。白壁と黒瓦が映える建物は、茶畑とバラ園に囲まれ、田園の美しさを引き立てています。

現在は上海の実業家がオーナーを務め、改修を経て現在の形になりました。責任者の馬暉氏は前オーナー時代から運営に携わり、若い宿泊客の増加に合わせて内装や照明を見直すなど、時代に合わせた改善を続けていると話します。宿泊料金は2,000〜5,000元（約4万〜10万円）ながら、取材日も満室で客室の撮影はできませんでした。「高級リゾートを求める層は常に一定数存在する」と馬氏は市場に自信を示します。

また、莫干山では幅広い層に人気の新スポットも登場しました。

今年4月にオープンした「地心珈琲」は、天然鍾乳洞に構える“洞窟カフェ”です。入場料の68元（約1360円）にはドリンク1杯が含まれ、コーヒーを片手に鍾乳洞を探検しながら自由に休憩できます。展望台や光のアートが設置され、“写真映え”スポットとしても話題で、近年中国でトレンドとなりつつある農村部の個性派カフェ「村カフェ」の新たなモデルケースともいわれています。

創業者の牟琳氏によると、オープン直後から小紅書（Rednote）などのSNSでも話題になり、猛暑の中でも1日約1,000人が訪れているとのこと。来店客は「莫干山は本当に素敵な場所。景色に心が癒やされ、宿舎施設もたくさんあり、このような洞窟探検が体験できるカフェまである。夏の避暑地に最高の場所だ」と絶賛しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

