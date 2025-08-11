この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月11日 AFP】フィリピン政府は11日、中国と領有権を争う南シナ海のスカボロー礁付近で、中国海軍の艦艇が中国沿岸警備隊の船と衝突したと発表した。衝突は中国側がフィリピンの沿岸警備隊の船を追跡中に発生した。

フィリピン沿岸警備隊のジェイ・タリエラ報道官によると、係争中のスカボロー礁付近での衝突は、この海域の漁業従事者に物資を配布する漁業水産資源局の船を沿岸警備隊が護衛していた際に発生した。

フィリピン政府が公開した動画には、中国海警の船と、船体に「164」と記されたはるかに大きな船が大きな音を立てて衝突する様子が映っていた。

「当時、（フィリピン沿岸警備隊の船）BRPスルアンを（中国海警の船）CCG 3104が高速で追跡していた。CCG 3104はBRPスルアンの右舷後方から危険な操縦を行い、そのまま中国人民解放軍（PLA）海軍の軍艦と衝突した」とタリエラ氏は説明。「衝突により、CCG船の船首部に大きな損傷が生じ、航行不能となった」と続けた。

現時点で在フィリピン中国大使館はコメントの要請に応じていない。死傷者の有無も不明だ。

タリエラ氏はAFPに対し「フィリピン側からの支援申し出に対し、中国側は一切応答しなかった」と語った。(c)AFP