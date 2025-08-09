この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月9日 AFP】米ナショナル・フットボール・リーグ（NFL）、デトロイト・ライオンズのSモリス・ノリスが、8日に行われたアトランタ・ファルコンズとのプレシーズンゲームで負傷し、フィールド上から救急車で搬送された。

ノリスはファルコンズのネイサン・カーターにタックルを仕掛けた際、偶然頭部に膝を受けた様子だった。数分間地面で動かなかったノリスは両チームの医療スタッフによる手当てを受け、それを心配そうに選手たちが見守っていた。

敵地メルセデス・ベンツ・スタジアムでの恐ろしい光景が展開された後、ライオンズは「モリス・ノリスは安定した状態で、四肢すべてに感覚と動きがある」との声明を発表。アトランタ市内の病院に一晩とどまり、経過観察を受けることになるという。

ライオンズのダン・キャンベル・ヘッドコーチ（HC）は、中断後にそのまま終了となった試合後、「彼は呼吸をしており、話している」とし、「これからさらに検査を受けるだろう」と述べた。

また指揮官は、ノリスの母親が病院に付き添っており、数人のライオンズの選手もアトランタにとどまると明かした。

ノリスは2024年にドラフト外のフリーエージェント（FA）としてライオンズに加入し、昨季は主にスペシャルチームの一人として2試合に出場。今年1月にチームと再契約を結んでいた。(c)AFP