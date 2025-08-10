【8月10日 CNS】リスクや課題が大きいほど、経済のしなやかさは試される。

2025年の「経済中間試験」にあたる上半期の各地の経済データが出そろい、中国経済の力強い回復力と成長余地を示す重要な材料となった。

湖北省（Hubei）統計局の発表によると、2025年上半期の省内総生産（GDP）は2兆9642億6100万元（約60兆5684億円）で、前年同期比6.2％増となった。この伸び率は中部6省でトップ、全国平均も0.9ポイント上回った。さらに前年同期より0.4ポイントの加速を実現した。

地元メディアは、この半年間の経済成績を「中部の目立つ存在」と表現している。

大きな経済規模で加速を実現した湖北の強さはどこにあるのか。

湖北経済の好調は年初から兆しがあった。2025年第1四半期のGDPは前年比6.3％増で、過去12四半期で最高水準を記録し、中部6省の首位となった。規模以上工業の付加価値、固定資産投資、社会消費財小売総額、輸出入総額など主要指標は全国平均を上回った。

上半期の「三本の柱」となる消費・投資・輸出はそろって好調だった。社会消費財小売総額は前年同期比6.9％増、固定資産投資は6.5％増、輸出は38.5％増で、全国平均をそれぞれ1.9ポイント、3.7ポイント、31.3ポイント上回った。

この「三本の柱」に加え、新しい成長エンジンも湖北経済に持続的な力を与えている。人工知能（AI）、ヒューマノイドロボット、脳と機械をつなぐインターフェース、電気自動車（EV）といった新興・未来産業が相次いで成果を上げた。今年上半期、高度技術製造業の付加価値は14.4％増となり、規模以上工業の成長への寄与率は27.5％に達した。

湖北の成長は偶然ではなく、長年積み重ねた科学技術分野への投資が実を結んだ結果だ。武漢大学（Wuhan University）や華中科技大学（Huazhong University of Science and Technology）など7つの「ダブル一流」大学を擁し、湖北は中部屈指の知の拠点である。

2021年以降、省は10の「湖北実験室」を設立し、6つの重点分野・10の方向性・20の技術に絞って基幹技術の開発に取り組み、象徴的な成果を上げてきた。2024年には省内のハイテク企業数が3万社を突破し、3年連続で中部首位となった。

こうした科学技術の優位性は、目に見える速さで経済力に変換されている。

今年は「第14次五か年計画」の最終年で、湖北は計画で掲げた「経済総量6兆元（約円）突破」を2024年に前倒しで達成した。2024年の省内総生産は6兆12億9700万元（約122兆5974億円）に達し、技術革新を軸にした高品質成長路線が着実な成果を示している。

湖北の躍進は一省の成功にとどまらない。中国の地域経済における新たな傾向を映し出している。

まず、中部地域の発展が加速し、大国の成長を支える「強固な背骨」となりつつある。湖北省や安徽省（Anhui）ではAIやEV産業が急成長し、河南省（Henan）は物流拠点として存在感を強めており、中部全体の成長率は東部を上回った。

次に、「国内外の双循環」体制の下で、内陸地域の価値が再評価されている。国内需要中心の経済構造により、広大な市場、充実した産業連携、高効率の物流網を備えた内陸省の優位性が強く復活している。湖北はその先行者であり、最大の受益者でもある。

長江経済帯と中部発展戦略の相乗効果により、湖北は力強い成長モードに入った。湖北経済の上半期の成果は、輝かしい成績であると同時に、中国の地域経済における動力転換の脈動を示している。(c)CNS-三里河中国経済観察/JCM/AFPBB News

