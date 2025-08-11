【8月11日 CGTN Japanese】西側メーカーが最近、中国の旅客機メーカー・中国商用飛機（中国商飛、COMAC）のC919旅客機に対する欧州航空安全機関（EASA）の認証プロセスを注視しています。認証を受ければ、この機種が欧州市場に進出する可能性があります。

「中国商飛」は今年6月のパリ航空ショーで、ブースにC909リージョナル旅客機、C919中距離幹線旅客機、C929長距離ワイドボディ旅客機の3種類の航空機モデルを展示しました。これについて、エアバスのギヨーム・フォーリー最高経営責任者（CEO）は、「今後の民間航空市場はエアバスとボーイングの2社による独占から3社の競争に変わるかもしれない」と語りました。

アイルランドのライアンエアのマイケル・オライリー最高経営責任者（CEO）はこのほど、C919について「エアバスより10～20%安くなれば購入するつもりだ」との考えを示しました。

また、マレーシアのローク・シウ・フック交通相は、「東南アジアでの航空旅行事業の成長に加え、エアバスとボーイングの旅客機納入が滞っていることが、中国のC919旅客機に対する同地域の関心を高めている」と指摘しました。このほか、マレーシアの格安航空会社（LCC）エアアジア(AK)と新たに設立されたエア・ボルネオ（2P）は、「中国商飛」の旅客機への関心を示した上で、「航空会社は、航空機購入の多様化を望んでおり、より迅速な納入とより安価な選択肢を模索している。現在、ボーイングとエアバスの納期は非常に長いため、『中国商飛』は、航空会社が検討している航空機メーカーの一つであることは間違いない」と話しました。

さらに、米国国防大学 (National War College, NWC)の東南アジア問題専門家であるザカリー・アブザ氏は、「C919はボーイングやエアバスの競合製品よりも価格優位性がある」と強調しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News