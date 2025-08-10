【8月10日 CGTN Japanese】北京市人民政府や中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）などが共催する2025世界人型ロボットスポーツ会が8月14日から北京市内で開かれます。世界からの参加チームが相次いで国家スピードスケート館で試合前テストを始めるにつれて、開閉会式のチケット販売もラストスパートに入りました。現在、開閉会式のチケットは残りわずかになっており、大人気のファミリーセットは特に購入しにくくなっています。

14日から17日にかけて北京の国家スピードスケート館で開催される今大会は、14日夜に開会式が開かれ、100を超える世界トップのロボットチームが集まります。

15日から17日まで3日間続く競技は、26種目を含むメイン競技と周辺競技で構成され、ロボットはランニング、走り高跳び、走り幅跳び、床運動、3対3や5対5サッカーなど、人間の伝統的スポーツに挑戦します。

17日午後におこなわれる閉会式ではクライマックスを迎え、100メートル、リレー、サッカーの最終対決がおこなわれ、人型ロボットの持つ能力の境界と進化の潜在力が表されます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

