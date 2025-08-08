【8月8日 CGTN Japanese】エンボディドAIロボット「凌枢」が8月5日、中国東部安徽省合肥市で正式に発表されました。「凌枢」は世界初の「一脳多態（ワンブレイン・マルチモード）」アーキテクチャーのシーンを跨ぐクラスター操作ができる人型ロボットです。「一脳多態」とは、単一のインテリジェントコアを通じて異なる形態のロボットやアプリケーションシーンに適合することを指します。

「凌枢」は優艾智合-西安交通大学エンボディドAIロボット研究院が開発したもので、二足走行人型ロボットとして、「一脳多態」エンボディドAI大規模言語モデルアーキテクチャーを基盤に、産業シーンの構造化・標準化パラダイムを突破しました。

半導体製造とエネルギー業界の高精度、長プロセス、マルチタスクなどの複合汎化シーンの需要に対して、「凌枢」はロボットの知能中枢であるMAIC（モバイルAI理解）を核心とし、多様な形態のロボットと効率的にクラスター作業を協同することができ、モダリティー融合感知、適応型マルチアーム協同操作、多形態移動制御、全域物流調整などの能力を備えています。

「凌枢」は半導体とエネルギー分野のシーン経験を深く融合させ、2大産業の需要と応用シーンに対して、柔軟で繊細な作業を通じて厳しい要求を正確に満たすことができます。半導体製造において、インテリジェントな巡回検査、精密補助材料の充填など重要な段階で能力マトリックスを構築しました。エネルギー電力業界では、複雑な環境下での巡回検査・運営維持などの高価値シーンに焦点を当てています。

(c)CGTN Japanese/AFPBB News

