【8月8日 CGTN Japanese】鉄道上海駅と徐匯区図書館（徐家匯書院）が共同で設立した図書館「匯悦読灯塔書房」が8月5日、上海南駅で正式にオープンしました。この図書館は、面積約400平方メートルで、九つのコーナーに分かれており、1000冊余りの書籍が備えられています。旅客が無料で利用できる上海初の駅構内図書館として注目を集めています。

上海南駅の北西改札口からセキュリティーチェックを通り、右へ10メートルほど進むと、図書館名の「灯塔」をイメージする「灯台」が見え、その先にある金色の廊下をさらに進むと、図書館に到着します。館内には鉄道史料、海派文化（上海文化から影響を受けた芸術スタイル）、旅行ガイド、児童絵本、古典文学の名著など九つのジャンルの書籍がそろっています。鉄道上海駅上南旅客センターの龔哲主任は、「旅客すべてのニーズに配慮して、さまざまな種類の書籍を用意した。駅構内で鉄道を待つすべての旅客に無料で読書を楽しんでほしい」と話しました。

図書館は、上海南駅が「交通＋文化」の融合を目指す新たな試みとして設置したもので、今後は鉄道利用客の特徴に合わせて、「旅のお薦め書籍」の紹介や旅行本の読書会などの特色あるイベントを開催する予定です。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

