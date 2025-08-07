【8月7日 CGTN Japanese】中国南部広東省深セン市南山区にあるアミューズメント施設の海上世界から深セン湾港を経由して香港までを往復する専用路線バスがこのほど開通しました。この路線は深セン口岸（通関所）を経由して香港まで直行する初の路線です。全行程はわずか1時間30分で、従来の路線と比べて30分短縮されました。

この専用バスは深センの「海上世界の」匯港ショッピングセンターを出発し、深セン湾を通過し、香港の旺角（モンコック）や銅鑼湾（コーズウェイベイ）などに到達します。

運航会社営業部の黄浜浜アシスタントマネージャーは「香港には30以上の乗降場所があります。九龍（クーロン）、香港島、香港空港、香港ディズニーランド、海洋公園などにすべて停車します」と説明しました。

路線開通当初はは1日3便往復で、微信（ウィーチャット）ミニアプリのリアルタイムチケット購入に対応していて、運賃は片道50元（約1000円）からです。乗客が多い場合は、臨機応変に増便されます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

