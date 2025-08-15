【8月15日 People’s Daily】「第21回上海国際自動車工業展覧会（以下「上海モーターショー」と略称）」が4月23日から5月2日まで、上海市の「国家会展センター」で開催され、国内と26の国と地域から1000社近い企業が参加し、100を超える新車と最先端技術を出展した。

ハードコアな新エネルギー車SUVは「カニ（横向き）走行」や「定点旋回」が可能で、さらにパンク状態でも走行継続可能で、最大80cmの水深を2時間連続で「航行」できる優れた性能が備わっている。

ある統合型運転支援システムでは、駐車・代行運転機能により、地下駐車場内の階層を跨いだ自動移動や、自動充電といった高度な代行機能を実現している。

あるEV用バッテリーパックは、体積エネルギー密度が1リットル当たり毎時1000ワットを超えている。



今回の上海モーターショーで、中国のスマートEV車メーカーとそのサプライチェーンの企業が発表した電動化・スマート化の新技術は、まさに目を奪うものばかりだった。

日産（Nissan）中国管理委員会主席兼東風汽車（Dongfeng Motor）総裁の馬智欣（Stephen Ma）氏は「中国の電動化とスマート化技術は、全世界の自動車産業の構造転換による発展をリードしている。日産自動車は中国市場の優勢な先端技術と資源を利用し、革新的で競争力のある製品開発を推進している」と強調した。



今回の上海モーターショーでは、主要自動車メーカーが一連の統合型運転支援の先端技術を発表した。

スマートEV車メーカー・広汽埃安（GAC Aion）と中国最大のネット配車サービス「滴滴出行（Didi Chuxing）」が共同開発した「L4級自動運転Robotaxiモデル」は、今年中に生産を開始し、2026年にモデル運行を開始する予定だ。

中国通信機器大手・華為技術（ファーウェイ、Huawei）は、センサー入力から制御出力までの一連の処理を含む「エンドツーエンド」のシステム遅延を50%削減し、交通処理効率を20%向上し、急ブレーキの頻度を30%抑制する次世代自動運転システム「乾崑ADS 4」を発表した。

華為のスマートカーソリューション事業部の靳玉志（Jin Yuzhi）CEOの話によると、華為はクラウド上の「World Engine（世界引擎）」プラットフォームにおいて、高速道路向けのL3自動運転システムに関し、累計60億キロメートルに及ぶシミュレーションと検証を実施済みで、量産商用化に向けた準備はすでに整っているという。

イノベーションと構造転換における「中国スピード」はチップの分野でも顕著だ。

今回のモーターショーでは、先進運転支援（ADAS）向けAIチップを手がけるサプライヤー「地平線（Horizon Robotics）」が、現時点で中国国内最高性能となる560TOPS（毎秒560兆回）の演算処理能力を持つ「征程6P」チップを発表した。あわせて、国内初となるソフトウェアとハードウェアを統合したフルスタック型のL2レベル都市部向け運転支援システムもリリースした。このシステムは、今年9月に奇瑞汽車（Chery Automobile）の高級ブランド「星途」で世界初の量産化が予定されている。

今回のモーターショーでは、上汽大衆汽車（SAIC Volkswagen）が主導して開発したフォルクスワーゲン（Volkswagen）ブランド初の「レンジエクステンダー方式（バッテリー充電用エンジン搭載方式）」によるフルサイズSUVコンセプトカー、東風日産が手がけた日産ブランドの純電動セダン「N7」、長安汽車（Changan Automobile）とマツダ（Mazda）が共同開発した長安マツダの新エネルギー車「EZ-60」など、グローバル自動車メーカーが中国パートナーとの「合弁協力2.0時代（中国主導型の新たな合弁協力ステージ）」の段階に入ったことを示す成果が次々と披露された。

「中国で、中国に向けて」から「中国で、世界に向けて」へ、グローバル自動車メーカーは、中国で製造することから研究開発へ、輸入から輸出へと、役割転換を遂げている。

「中国市場のイノベーションのペースは驚異的だ。ここの電動化、デジタル化の進展は世界の他の地域を遥かに凌駕している」、メルセデス・ベンツグループのオラ・ケレニウス（Ola Kallenius）董事長が2年前に下したこの判断は、メルセデスのその後の実践で裏付けられている。

メルセデス・ベンツは今回のモーターショーで、純電動ロングホイールベース仕様のCLAセダンを世界で初めて披露した。このモデルに搭載されるあらゆる走行シーンに対応した統合型運転支援システム（ADAS）は、中国の開発チームが主導してわずか18か月で開発されたものだ。このような開発速度は、北京と上海の2大研究開発センターと2000人を超える現地開発チームの支援なしには実現できなかったといわれている。

上海モーターショーを見て回れば、至るところでAIの存在を実感することができる。スマートコックピットが人とクルマとの関係を根本から見直し、統合型の運転支援（ADAS）があらゆる走行シーンに対応し、さらに大規模AIモデルが商品開発、製造、販売、運用、サービスに至るまでの全ての業務プロセスのイノベーションを駆動し、「自動車の知能を担うAI中枢」が、自動車産業変革のうねりの中で、次第にその姿を現しつつある。

阿里巴巴集団（アリババグループ、Alibaba Group）とのAI大規模言語モデルに関する戦略的提携を結び、現地のBMWの中国現地の開発チームが主導して「AIエージェント（智能体）」を発表したのに続き、BMWは中国のAIエコシステムへの取り組みをさらに強化し、新たに深度求索（DeepSeek）の導入を発表した。

東風汽車は、企業用大規模AIモデル「太極」を披露した。AIデザインアシスタント、AIコードアシスタント、AIシミュレーションアシスタントといった複数のインテリジェント・エージェントを活用することで、新車開発のサイクルを35%以上短縮し、協業コストを30%削減した。



吉利汽車（Geely Automobile）の淦家閲（Gan Jiayue）CEOは、「現在わが社は、AIを車両アーキテクチャ、パワートレイン、シャーシ、スマートコックピット、運転支援など、スマートカーのあらゆる構成領域に適用している。さらに、製品開発から生産、アフターサービスに至るまで、バリューチェーン全体にAIを深く浸透させることで、あらゆる利用シーンにおいてAIによるスマート体験を実現している」と話している。

清華大学（Tsinghua University）車両・運載学院自動車発展研究センターの李顕君（Li Xianjun）主任は「AIと電動化、AIとスマート化の融合が、自動車産業における破壊的なイノベーションと構造的変革の進行を加速させている。自動車メーカーは、AIを基盤とした戦略をいち早く策定し、新たなメカニズム、プロセス、文化、人材を備えた次世代型の組織構造を構築し、変革の歩みを加速させるべきだ」と指摘する。(c)PeopleʼsDaily/AFPBBNews

