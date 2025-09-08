【9月8日 東方新報】中国国家統計局は7月30日、2025年上半期（1〜6月）の全国の一定規模以上の文化関連企業（以下、文化企業）の営業収入が7兆1292億元（約147兆1010億円）に達し、前年同期比7.4％増加したと発表した。伸び率は第1四半期を1.2ポイント上回った。

文化産業の中心分野にあたるコンテンツ制作、クリエイティブデザイン、ニュース・情報サービスなどでは特に伸びが目立ち、営業収入は4兆8445億元（約99兆9594億円）で前年同期比10.0％増となり、第1四半期比で2.9ポイント加速した。これらの3分野はいずれも2桁成長を記録した。

文化サービス業も全体を力強く牽引した。上半期の営業収入は3兆9218億元（約80兆9208億円）で前年同期比10.7％増。文化企業全体に占める割合は55.0％に達し、前年同期より1.6ポイント上昇した。文化サービス業の売上増加は、文化企業全体の成長率を5.7ポイント押し上げる効果となった。

また、新しい業態に分類される16の細分類業種は営業収入3兆1564億元（約65兆1278億円）で前年同期比13.6％増と、高い伸びを示した。中でも、娯楽用ドローンの製造、デジタル文化コンテンツ配信、文化・芸術関連サービス、インターネット広告、デジタル出版など5分野の売上が特に好調だった。

収益面でも改善が見られ、上半期の文化企業全体の純利益は6298億元（約12兆9950億円）で前年同期比19.3％増。業種別では43の中分類のうち38業種が黒字を計上しており、文化産業全体の収益力強化が鮮明となった。(c)東方新報/AFPBB News

