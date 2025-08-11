【8月11日 東方新報】米半導体大手エヌビディア（Nvidia）創業者で最高経営責任者（CEO）の黄仁勳（Jen-Hsun Huang）氏は16日、北京市で開かれた第3回中国国際サプライチェーン促進博覧会（通称：チェーン博、China International Supply Chain Expo）で、「中国のオープンソースAIは、世界の進歩を後押しする触媒だ」と述べた。同時に、AIは中国の優れたサプライチェーンエコシステムに新たな成長の機会をもたらすとも語った。

この日、北京で第3回中国国際サプライチェーン促進博覧会が開幕し、黄氏はその開幕式に出席し、挨拶を行った。黄氏中国語で「今回が初めてのチェーン博参加です」と述べた。

「中国のサプライチェーンはまさに奇跡のような存在です。エヌビディアをこの巨大なサプライチェーンに紹介できる機会を得られたことを嬉しく思います」と語った黄氏は、1993年に小さなスタートアップとして始まったエヌビディアが、今では世界のAIエコシステムを支える計算プラットフォームに成長したと振り返った。

黄氏によれば、AIは科学研究、医療・ヘルスケア、エネルギー開発、交通、物流管理といったあらゆる産業を変革しつつあるという。中国においては、騰訊（テンセント、Tencent）の微信（ウィーチャット、WeChat）、阿里巴巴集団（アリババグループ、Alibaba Group）の淘宝（タオバオ、Taobao）、字節跳動（バイトダンス、ByteDance）の抖音（Douyin）などの主要プラットフォームを支えており、小米科技（シャオミ、Xiaomi）の自動運転車やスマートフォン、百度（Baidu）のAI検索、美団（Meituan）のスマート配送サービスなどにもAIが活用されている。

黄氏はさらに、「中国のオープンソースAIは、世界中の国や産業がこのAI革命に参加できるようにする推進力だ」と強調し、AIの安全性を保つためにもオープンソースは重要であり、技術標準や性能評価、安全対策において国際協力を進めるうえでも意義があると述べた。

AIの次の大きな波は「ロボットシステム」になると見通しを語った黄氏は、それらが推論と実行能力を備え、物理世界を理解することで、今後10年でソフトウェアとAIにより制御される工場が生まれ、人と協働するロボットチームがAI主導のスマート製品を生産するようになるだろうと話した。

「AIは、あらゆる産業、企業、製品、サービスの中心的存在になるだろう」と語る黄氏は、AIによって新たな産業革命が始まっており、それは中国の優れたサプライチェーンにも新たな成長機会をもたらすと述べた。

今年、エヌビディアは初めてチェーン博に出展している。なお、黄氏はこれに先立ち、エヌビディアが中国市場におけるH20チップの販売を再開すると発表していた。(c)東方新報/AFPBB News

