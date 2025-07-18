【7月18日 CGTN Japanese】中国国家移民管理局が7月16日に発表した統計によると、今年上半期（1〜6月）に査証（ビザ）免除で入国した外国人は前年同期比53.9%増の延べ1364万人で、外国人入国者総数の71.2%を占めました。

統計によると、今年上半期に全国の移民管理機関が検査した出入国（境）者数は前年同期比15.8%増の延べ3億3300万人に達しました。内訳は、中国大陸部の住民が同15.9%増の延べ1億5900万人、香港・マカオ・台湾の住民が同12.2%増の延べ1億3600万人、外国人が同30.2%増の延べ3805万3000人でした。

上半期に発行した一般旅券（パスポート）は1064万8000冊、外国人向けに発給したビザは88万7000件でした。移民局の政務サービスプラットフォームは中国内外の出入国（境）者延べ8987万人に問い合わせなどの政務サービスを提供しました。国家移民管理機関のサービスプラットフォーム「12367」は中国内外の100余りの国・地域の延べ351万9000人の問い合わせなどを受理し、平均満足度は99.55%に達しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

