【6月10日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが9日に発表され、全仏オープンで準決勝に進出する快進撃を見せたロイス・ボワソン（フランス）が、296ランクアップの大躍進を果たし、キャリア最高の65位に到達した。

全仏オープンで準優勝したアリーナ・サバレンカと、優勝を果たしたココ・ガウフ（米国）は、それぞれ1位と2位を維持した。

大会前は世界ランキング361位で、ワイルドカード（主催者推薦）で出場していた22歳のボワソンは、4回戦で世界3位のジェシカ・ペグラ（米国）、準々決勝で同6位のミラ・アンドレーワを撃破。準決勝でガウフに敗れた。

大会3連覇中だったイガ・シフィオンテク（ポーランド）は、準決勝でサバレンカに敗れ、2ランクダウンの7位に後退した。

昨年のパリ五輪金メダルストで、今年の全仏で8強入りを果たした鄭欽文（中国）は、二つ順位を上げて5位に浮上した。

最新WTAランキングは以下の通り。

1位：アリーナ・サバレンカ/1万1553ポイント

2位：ココ・ガウフ（米国）/8083ポイント

3位：ジェシカ・ペグラ（米国）/6483ポイント

4位：ジャスミン・パオリーニ（イタリア）/4805ポイント

5位：鄭欽文（中国）/4668ポイント

6位：ミラ・アンドレーワ/4636ポイント

7位：イガ・シフィオンテク（ポーランド）/4618ポイント

8位：マディソン・キーズ（米国）/4484ポイント

9位：パウラ・バドサ（スペイン）/3684ポイント

10位：エマ・ナバーロ（米国）/3649ポイント

11位：エレナ・ルバキナ（カザフスタン）/3358ポイント

12位：ディアナ・シュナイダー/3168ポイント

13位：エリナ・スビトリーナ（ウクライナ）/3035ポイント

14位：カロリーナ・ムホバ（チェコ）/2929ポイント

15位：アマンダ・アニシモバ（米国）/2804ポイント

16位：ダリア・カサキナ（オーストラリア）/2801ポイント

17位：バルボラ・クレイチコバ（チェコ）/2724ポイント

18位：リュドミラ・サムソノワ/2390ポイント

19位：エカテリーナ・アレクサンドロワ/2378ポイント

20位：エレナ・オスタペンコ（ラトビア）/2200ポイント

65位：ロイス・ボワソン（フランス）/951ポイント(c)AFP