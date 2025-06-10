全仏4強ボワソン、296位大幅ジャンプアップ 最新ランキング
このニュースをシェア
- 画像作成中 ！
【6月10日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが9日に発表され、全仏オープンで準決勝に進出する快進撃を見せたロイス・ボワソン（フランス）が、296ランクアップの大躍進を果たし、キャリア最高の65位に到達した。
全仏オープンで準優勝したアリーナ・サバレンカと、優勝を果たしたココ・ガウフ（米国）は、それぞれ1位と2位を維持した。
大会前は世界ランキング361位で、ワイルドカード（主催者推薦）で出場していた22歳のボワソンは、4回戦で世界3位のジェシカ・ペグラ（米国）、準々決勝で同6位のミラ・アンドレーワを撃破。準決勝でガウフに敗れた。
大会3連覇中だったイガ・シフィオンテク（ポーランド）は、準決勝でサバレンカに敗れ、2ランクダウンの7位に後退した。
昨年のパリ五輪金メダルストで、今年の全仏で8強入りを果たした鄭欽文（中国）は、二つ順位を上げて5位に浮上した。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：アリーナ・サバレンカ/1万1553ポイント
2位：ココ・ガウフ（米国）/8083ポイント
3位：ジェシカ・ペグラ（米国）/6483ポイント
4位：ジャスミン・パオリーニ（イタリア）/4805ポイント
5位：鄭欽文（中国）/4668ポイント
6位：ミラ・アンドレーワ/4636ポイント
7位：イガ・シフィオンテク（ポーランド）/4618ポイント
8位：マディソン・キーズ（米国）/4484ポイント
9位：パウラ・バドサ（スペイン）/3684ポイント
10位：エマ・ナバーロ（米国）/3649ポイント
11位：エレナ・ルバキナ（カザフスタン）/3358ポイント
12位：ディアナ・シュナイダー/3168ポイント
13位：エリナ・スビトリーナ（ウクライナ）/3035ポイント
14位：カロリーナ・ムホバ（チェコ）/2929ポイント
15位：アマンダ・アニシモバ（米国）/2804ポイント
16位：ダリア・カサキナ（オーストラリア）/2801ポイント
17位：バルボラ・クレイチコバ（チェコ）/2724ポイント
18位：リュドミラ・サムソノワ/2390ポイント
19位：エカテリーナ・アレクサンドロワ/2378ポイント
20位：エレナ・オスタペンコ（ラトビア）/2200ポイント
65位：ロイス・ボワソン（フランス）/951ポイント(c)AFP